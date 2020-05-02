Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом. По ее словам, такого быть не может, так как вирус появился в стране только в марте.

Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было

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