Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
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Роспотребнадзор рассказал, когда ждать вторую волну эпидемии коронавируса

Нижний Новгород on-line07:38

Роспотребнадзор назвал высокой вероятность второй волны COVID-19 осенью

РБК07:36

Роспотребнадзор сообщил о возможности второй волны коронавируса

РИА Новости07:46

Роспотребнадзор: вторая волна коронавируса в России может начаться осенью

ТАСС07:01

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

RT на русском06:56

В Роспотребнадзоре допустили спад заражаемости коронавирусом в жару

Известия07:19

Роспотребнадзор предупредил о высокой вероятности второй волны COVID-19 осенью

Интерфакс06:38
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Армия и оружие

Жительница ДНР скончалась в результате обстрела украинских силовиков

Rambler News Service 10:36
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Наука

Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море

МедиаПоток 11:36
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Космос

Солнце ведет себя менее активно, чем похожие звезды

Солнце оказалось менее активным по сравнению с подобными ему звездами.
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы

Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко

Peterburg2.ru 08:44
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Экономика

Миронов предложил ликвидировать систему обязательного медстрахования

«Справедливая Россия» предлагает ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования, финансирование здравоохранения нужно увеличить до 7% ВВП и повысить зарплату врачам, — заявил Миронов в эфире «Справедливого радио».
News.ru 10:34
Политика

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Фигура Иосифа Сталина связана с вполне определенными ассоциациями, и его портрета не должно быть в главном храме Вооруженных сил, заявил в эфире радио «Вера» глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РБК 10:08
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Общество

Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим

Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования.
РБК 11:44
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Если россияне на майских праздниках начнут нарушать режим самоизоляции, то после них ограничения из-за коронавируса придется ужесточать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мойка78 10:07
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Общество

В Ростове коммунисты устроили несанкционированный автопробег

Выяснилось, что публичное мероприятия попытались провести активисты регионального отделения КПРФ, которые надеялись устроить автопробег.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:58
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Общество

Россияне назвали справедливую зарплату в условиях кризиса

Если летом 2019 года справедливой считалась оплата труда в размере 66 тысяч рублей, то сегодня ожидания снизились на 11% - до 59 тысяч рублей.
Комсомольская правда вчера в 01:27
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
5,7K
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Армия и оружие

У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки

Военное дело вчера в 10:15
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Политика

На Украине пообещали сорвать строительство «Северного потока-2»

После завершения «Северного потока-2» «Газпром» может прекратить транзит через Украину, заявил директор оператора газотранспортной системы.
Ореанда-Новости 29 апреля в 09:28
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Общество

Главврач Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее он заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.
ТАСС 11:52
Общество

«Говорить об ослаблении режима не приходится»: Куйвашев — о том, что будет после майских праздников

Главой государства, как вы знаете, нерабочий период продлен до конца майских праздников.
Екатеринбург Онлайн 09:37
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Ведомости 03:25
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Авто

Toyota готовит новый кроссовер Toyota Corolla Cross

Название авто пока держится в тайне, однако зарубежные журналисты уверены, что закамуфлированный вседорожник - ничто иное как новая Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили 29 апреля в 10:47
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Политика

Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
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Общество

Медведев: в условиях пандемии будут востребованы новые профессии

Новые профессии и формы занятости могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:38
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Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
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Космос

NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе»

Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле "Союз".
Газета.Ru 11:51
Общество

Учебный год в российских школах закончат досрочно в середине мая

Предполагается, в Московской области школьники уйдут на каникулы уже 15 мая. Столичные ученики будут заниматься на неделю дольше, до 22 мая.
Комсомольская правда вчера в 12:47
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
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Шоу-бизнес

Суд принял иск Кудрявцевой к продюсеру «Ласкового мая»

Суд Москвы принял иск телеведущей Леры Кудрявцевой к продюсеру «Ласкового мая» Андрея Разина и журналу «Семь дней».
News.ru 05:51
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