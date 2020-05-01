Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
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Роспотребнадзор рассказал, когда ждать вторую волну эпидемии коронавируса
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
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