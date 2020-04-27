Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.

Политика Осипов пожаловался Путину на нехватку лесных инспекторов Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил помощи у президента Владимира Путина в увеличении числа лесных инспекторов для улучшения контроля за лесопожарной обстановкой.

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