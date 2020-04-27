Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
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Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же.
— Анна Попова, российский политикВзгляд.ру 10:14
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В понедельник, 27 апреля, к 13:52 стоимость июньских фьючерсов нефти марки WTI упала более чем на 20%, до $14,09 за баррель.
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BFM.ru вчера в 12:39
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Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Общество
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Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
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Российская газета 09:38
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RT на русском 08:16
Общество
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
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Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
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