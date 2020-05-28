Общество
Российская газетаРоспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. Разумеется, после того, как последние начнут работать.
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с чего всё началось
В соответствии с документом, размещенным на сайте Роспотребнадзора, в кинотеатрах должно быть обеспечено соблюдение зрителями и сотрудниками социальной дистанции.РБК04:39
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Места для поцелуев отменяются: как будут работать кинотеатры, когда им разрешат открыться
Нижний Новгород on-line04:17
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В течение последних шести месяцев российские банки неизменно сокращают запасы золота, при этом весной вывоз драгметалла из страны ускорился.
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Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
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Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
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Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
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РИА Новости 06:14
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Apple проспонсирует фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро
По данным издания, только Ди Каприо и Скорсезе получат в районе 20 миллионов долларов, а Де Ниро - около 15 миллионов.
Ридус 06:57
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Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Здоровье
На Украине назвали дату нулевой заражаемости коронавирусом
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику по зараженным коронавирусом менее чем через месяц.
Lenta.ru 04:53
Общество
Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений
Введенные в Москве ограничения могут быть смягчены в ближайшее время.
Российская газета 07:20
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM вчера в 16:59
Футбол
«Государство помогает не в том объеме, в котором бы хотелось, неудивительно, что люди нарушают карантин»
"Не нужно было штрафовать Фролова, он разумный человек" — Из-за вируса многие клубы снизили заработную плату.
Sport24.ru 05:15
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Здоровье
В Пензенской области решено возобновить плановую вакцинацию детей
Плановая вакцинация детей, которая была приостановлена в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, будет возобновлена в Пензенской области.
PenzaNews 06:28
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Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Биатлон
В СБР назвали новых кандидатов в тренерский штаб сборной России
Источник в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщил, что тренером женской команды рекомендован Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Происшествия
В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Политика
Экс-глава Чувашии находится в реанимации в Петербурге
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга.
News.ru вчера в 11:15
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
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В Крыму просят не тестировать туристов на коронавирус
В Новой Зеландии не осталось зараженных - В США число умерших от коронавируса нового типа превысило отметку в 100 тыс. человек, сообщает портал Worldometers.
Газета.Ru 01:54
Политика
Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакера ГРУ
Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы поговорить о хакерской атаке на Бундестаг.
Lenta.ru 07:56
Происшествия
В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей
Вести.Ru 26 мая в 05:13
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Политика
Кремль сожалеет из-за призывов послов отказаться от гумпомощи из РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением воспринимают призывы послов ряда стран не принимать гуманитарную помощь из России.
Московский Комсомолец 06:51
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Гаджеты
Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
3DNews вчера в 07:03
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 26 мая в 11:52