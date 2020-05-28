с чего всё началось

Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. Разумеется, после того, как последние начнут работать.

Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров

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