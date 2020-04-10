Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор: иммунитет к коронавирусу есть только у 3% россиян
В России за последние сутки выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заразившихся достигло 11 917. На фоне происходящего страна закупила партию лекарства, которое должно помогать от инфекции.
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Мы ее в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд "Сапсан" Москва—Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 11:24
с чего всё началось
"И вот сегодняшнее исследование, которое мы будем делать, и в целом в популяции, но в первую очередь при наличии тест-системы иммуноферметного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медицинских работников, а они на передовой", — рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости09:17
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Общество
В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
Происшествия
В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар
В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
Шоу-бизнес
Собчак и Гудков «похоронили» Валентина Гафта
Московский Комсомолец 03:07
Шоу-бизнес
Муцениеце дали совет после ее слов об избиении Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двух детей. Супруги объявили о разводе в феврале после девяти лет брака.
РИА Новости 19:51
Общество
В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском 16:42
Политика
Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
Московский Комсомолец 15:31
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 12:54
Общество
Писательница Гузель Яхина в гостях в программе «Наша афиша»на радиостанции «Говорит Москва» 10.04.20
Вы не поверите, но когда госпожа Улицкая была у нас в эфире по скайпу по телефону, она одну из советуемых книг назвала именно "Зулейха открывает глаза".
Говорит Москва 13:49
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
Экономика
G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка
Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.
Взгляд.ру 19:57
Общество
Москвичей начнут штрафовать за езду на автомобилях во время карантина
Собянин уточнил, что штрафы будут касаться нарушителей, которые официально находятся на карантине: тех, кто заражен коронавирусом, людей, контактировавших с больными или граждан, которые вернулись из заграничных поездок.
Газета.Ru вчера в 12:13
Кино
Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru вчера в 06:06
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Экономика
СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России
По версии СМИ, средства на реализацию плана властей планируется взять не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который в связи с ситуацией с ценами на нефть выглядит более рационально.
Известия 19:23
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего.
Газета.Ru 14:36
Энергетика
Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%
Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.
РБК 19:31
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Музыка
Twenty One Pilots выпустили новый клип
Twenty One Pilots выпустили клип на песню «Level of Concern».
Inc-news.ru вчера в 16:22
Общество
В Италии до 3 мая продлили карантин
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на агентство ANSA, в Италии до 3 мая продлили карантин из-за распространения в стране коронавируса.
ToDay News Ufa 15:29
Космос
В Сети появилось видео с парящими над поверхностью Луны НЛО
На видео запечатлена поверхность спутника Земли, над которой то появляются, то исчезают неопознанные летающие объекты.
Дни24 вчера в 11:50
Здоровье
Лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог
Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брэндон Браун со страниц издания MedicalXpress ответил на самые популярные вопросы пациентов о коронавирусе.
Live24 08 апреля в 08:24
Здоровье
В Минздраве отметили возможность без теста диагностировать коронавирус
В Минздраве России рассказали о методах диагностики коронавируса.
Shraibikus News 12:46
Культура
Большой театр покажет трансляции «Бориса Годунова» и «Щелкунчика»
Север Столицы вчера в 06:00
Здоровье
На Украине коронавирусом заразились 334 медработника
На Украине 334 медицинских работника заразились коронавирусом.
Газета.Ru 19:22
Хоккей
«Сидел с дедом-людоедом. Разрубил одного, сварил и съел». От самой страшной русской пушки в НХЛ до тюрьмы за убийство
Михаил Татаринов Родился 16 июля 1966 года в Ангарске. Защитник, заслуженный мастер спорта. Начинал карьеру в киевском «Соколе» (1983-86).
Спорт-Экспресс 12:15
Политика
Путин поручил следить за соблюдением карантина Росгвардии и МВД
Владимир Путин поручил следить за соблюдением карантина гражданами, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудникам МВД и Росгвардии.
Профиль 04:08
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам
Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.
Телеканал ОТВ 08:14
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Доктор Питер вчера в 08:39