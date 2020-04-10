Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор: иммунитет к коронавирусу есть только у 3% россиян

В России за последние сутки выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заразившихся достигло 11 917. На фоне происходящего страна закупила партию лекарства, которое должно помогать от инфекции.
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Анна Попова
Мы ее в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд "Сапсан" Москва—Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 11:24
с чего всё началось
"И вот сегодняшнее исследование, которое мы будем делать, и в целом в популяции, но в первую очередь при наличии тест-системы иммуноферметного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медицинских работников, а они на передовой", — рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24
".
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Роспотребнадзор: иммунитет к коронавирусу есть только у 3% россиян

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РИА Новости 19:51
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«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
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Политика

Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
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В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 12:54
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Общество

Писательница Гузель Яхина в гостях в программе «Наша афиша»на радиостанции «Говорит Москва» 10.04.20

Вы не поверите, но когда госпожа Улицкая была у нас в эфире по скайпу по телефону, она одну из советуемых книг назвала именно "Зулейха открывает глаза".
Говорит Москва 13:49
Политика

Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
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Экономика

G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка

Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.
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Газета.Ru вчера в 12:13
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Кино

Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
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Экономика

СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России

По версии СМИ, средства на реализацию плана властей планируется взять не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который в связи с ситуацией с ценами на нефть выглядит более рационально.
Известия 19:23
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Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего.
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Энергетика

Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%

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Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США

Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
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Музыка

Twenty One Pilots выпустили новый клип

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Космос

В Сети появилось видео с парящими над поверхностью Луны НЛО

На видео запечатлена поверхность спутника Земли, над которой то появляются, то исчезают неопознанные летающие объекты.
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Лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог

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В Минздраве отметили возможность без теста диагностировать коронавирус

В Минздраве России рассказали о методах диагностики коронавируса.
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Культура

Большой театр покажет трансляции «Бориса Годунова» и «Щелкунчика»

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Здоровье

На Украине коронавирусом заразились 334 медработника

На Украине 334 медицинских работника заразились коронавирусом.
Газета.Ru 19:22
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Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

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«Сидел с дедом-людоедом. Разрубил одного, сварил и съел». От самой страшной русской пушки в НХЛ до тюрьмы за убийство

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Путин поручил следить за соблюдением карантина Росгвардии и МВД

Владимир Путин поручил следить за соблюдением карантина гражданами, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудникам МВД и Росгвардии.
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Общество

Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам

Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.
Телеканал ОТВ 08:14
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Здоровье

Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
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