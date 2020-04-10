с чего всё началось

Мы ее в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд "Сапсан" Москва—Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет.

В России за последние сутки выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заразившихся достигло 11 917. На фоне происходящего страна закупила партию лекарства, которое должно помогать от инфекции.

Роспотребнадзор: иммунитет к коронавирусу есть только у 3% россиян

Общество В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина. 79

Общество В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом «В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба. 111

Политика Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Президент Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. 20

Общество В Москве вводят пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. 3,1K

Общество Писательница Гузель Яхина в гостях в программе «Наша афиша»на радиостанции «Говорит Москва» 10.04.20 Вы не поверите, но когда госпожа Улицкая была у нас в эфире по скайпу по телефону, она одну из советуемых книг назвала именно "Зулейха открывает глаза".

Политика Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус. 46

Экономика G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.

Экономика СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России По версии СМИ, средства на реализацию плана властей планируется взять не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который в связи с ситуацией с ценами на нефть выглядит более рационально. 105

Общество Борис Корчевников заразился коронавирусом Телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего. 46

Энергетика Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.

Политика Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.

Музыка Twenty One Pilots выпустили новый клип Twenty One Pilots выпустили клип на песню «Level of Concern».

Общество В Италии до 3 мая продлили карантин Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на агентство ANSA, в Италии до 3 мая продлили карантин из-за распространения в стране коронавируса. 7

Космос В Сети появилось видео с парящими над поверхностью Луны НЛО На видео запечатлена поверхность спутника Земли, над которой то появляются, то исчезают неопознанные летающие объекты.

Здоровье Лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брэндон Браун со страниц издания MedicalXpress ответил на самые популярные вопросы пациентов о коронавирусе. 35

Здоровье На Украине коронавирусом заразились 334 медработника На Украине 334 медицинских работника заразились коронавирусом.

Политика Путин поручил следить за соблюдением карантина Росгвардии и МВД Владимир Путин поручил следить за соблюдением карантина гражданами, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудникам МВД и Росгвардии. 428