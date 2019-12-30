Общество

РБКРБКРоспотребнадзор изъял из оборота более 800 тыс. единиц аналогов снюса

Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и выявил 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса. Об этом сообщается на сайте ведомства. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,2 млн руб.
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с чего всё началось
В России было обнаружено около 7 тыс. партий запрещенной никотинсодержащей продукции, более 200 материалов направлено в суды, сообщает
 Роспотребнадзор.
Коммерсантъвчера в 23:57

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