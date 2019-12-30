Общество
РБКРоспотребнадзор изъял из оборота более 800 тыс. единиц аналогов снюса
Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и выявил 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса. Об этом сообщается на сайте ведомства. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,2 млн руб.
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с чего всё началось
В России было обнаружено около 7 тыс. партий запрещенной никотинсодержащей продукции, более 200 материалов направлено в суды, сообщает Роспотребнадзор.Коммерсантъвчера в 23:57
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Роспотребнадзор направил в суды более 200 материалов по продаже аналогов снюса
Коммерсантъвчера в 23:57
Роспотребнадзор выявил 887,6 тыс. единиц запрещенной к продаже некурительной никотинсодержащей продукции
Агентство Москвавчера в 20:21
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тысяч запрещенных аналогов снюса
Комсомольская правда01:28
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