Общество

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и обнаружил почти 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса. В связи с этим в суды направлены более 200 материалов, сообщается на сайте ведомства 2 января.
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Роспотребнадзор направил в суды более 200 материалов по продаже аналогов снюса

ТАССвчера в 23:18

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

Известия00:35

Роспотребнадзор направил в суды более 200 материалов по продаже аналогов снюса

Коммерсантъвчера в 23:57

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Life.ru00:01

Роспотребнадзор выявил 887,6 тыс. единиц запрещенной к продаже некурительной никотинсодержащей продукции

Агентство Москвавчера в 20:21

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тысяч запрещенных аналогов снюса

Комсомольская правда01:28
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