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Российская газета
Российская газета

Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием

Летальность от коронавируса в мире за пять месяцев снизилась на 4 процента - с 7,2% до 3,2%. В то же время скорость распространения инфекции увеличилась. Это говорит об адаптации вируса к человеческой популяции.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным

Снижение летальности от коронавирусной инфекции с 7,2% до 3,2%, которое отмечается в мире с конца апреля, и увеличение потенциала распространения COVID-19, скорее всего, говорит об адаптации коронавируса к человеческой популяции, вероятно, эта тенденция продолжится и коронавирус станет сезонным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:34
Подробнее о событии
РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным

РИА Новости23:34
RT на русском

В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным

RT на русском00:10
Эхо Москвы

Эксперты: Коронавирус адаптировался к человеческой популяции и может стать одной из обычных сезонных инфекций

Эхо Москвы02:10
Известия

Роспотребнадзор допустил превращение коронавируса в сезонное заболевание

Известия23:59
Российская газета

Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием

Российская газета23:44
РЕН ТВ

Роспотребнадзор: Вирус COVID-19 может стать сезонным

РЕН ТВ23:35
Газета.Ru

Роспотребнадзор: COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Газета.Ru00:22

Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию
Ruposters.ru04:31
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Юрий Гемпель не удивлён репортажу NBC

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что не удивлён тому, что было сказано американскими СМИ по поводу Крыма.
Pravda.Ru04:48

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
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