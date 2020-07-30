Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
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Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. Исследование проводил центр «Вектор». Специалисты также выяснили, что коронавирус не размножается в дехлорированной и морской воде.В источнике
С чего всё началось
В «Векторе» определили срок гибели коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности коронавируса SARS-CoV-2 провели в центре "Вектор".
РИА Новости23:03
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