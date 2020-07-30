Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. Исследование проводил центр «Вектор». Специалисты также выяснили, что коронавирус не размножается в дехлорированной и морской воде.