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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. Исследование проводил центр «Вектор». Специалисты также выяснили, что коронавирус не размножается в дехлорированной и морской воде.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В «Векторе» определили срок гибели коронавируса в воде

Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности коронавируса SARS-CoV-2 провели в центре "Вектор".
РИА Новости23:03
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ТАСС

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько коронавирус может прожить в воде

ТАСС02:25
Lenta.ru

Назван срок гибели коронавируса в воде

Lenta.ru23:30
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Российские ученые определили срок жизни коронавируса в воде

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RT на русском

Названо время выживания коронавируса в воде

RT на русском00:21
Комсомольская правда

Стало известно, за сколько часов коронавирус погибает в воде

Комсомольская правда23:44
РБК

Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде

РБК00:36
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В «Векторе» определили срок гибели коронавируса в воде

РИА Новости23:03
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В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

Супруга гражданина Украины задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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«Россия давно мечтает о каком-то намеке на федерализм»: Шнуров – о протестах в Хабаровске

Российский рок-музыкант и сопредседатель «Партии роста» Сергей Шнуров прокомментировал протесты в Хабаровске, жители которого требуют освободить выбранного губернатора Сергея Фургала из-под ареста.
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
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Жену соперника Лукашенко вызвали в МВД для дачи показаний

Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу.
РБК03:15
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Пушков оценил планы НАТО перебросить войска к российским границам

Сенатор считает это нарушением договора и опасной провокацией Планы НАТО по переброске 12 тысяч военных в Польшу – это опасная провокация, уверен глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
АМИТЕЛ01:03
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Эксперты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона

Более половины россиян при покупке смартфонов прежде всего обращают внимание на объем памяти и качество камеры, рассказали РИА Новости в AliExpress Россия по результатам проведенного исследования.
РИА Новости02:30
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Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами

Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета03:38

Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАССвчера в 16:03
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