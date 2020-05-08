Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность.
Читать в источнике
Комментировать931
с чего всё началось
«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С», — говорится в ответах ведомства сайту
 стопкоронавирус.рф.
RT на русском07:10

Подробнее о событии

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса

Известия07:40

Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус

РБК08:27

В Роспотребнадзоре сообщили, при какой температуре коронавирус становится неактивным

Комсомольская правда07:40

В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус теряет инфекционную активность

ТАСС10:18

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

РИА Новости07:24

Вся надежда на жаркое лето. В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре коронавирус теряет активность

Фонтанка.Ру07:15

Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30 °С

RT на русском07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Общество

Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms

В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
Ведомости 12:33
136
Общество

Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс».
Smolnarod.ru 09:25
7
Наука

Найдено древнейшее европейское пиво

С уверенностью сказать, было это приготовлением безалкогольного солодового напитка или же сбраживанием пива, авторы исследования не могут, но вполне допускают, что с помощью своего метода обнаружили на территории современной Германии древнейшую в Европе пивоварню, относящуюся к четвертому тысячелетию до нашей эры.
Популярная механика вчера в 01:36
4
Общество

Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы

После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
51
Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
52
Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
1,5K
Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
786
Происшествия

В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник

РИА Новости 10:21
1
Общество

Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
42
Кино

Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева

Российская газета 06 мая в 07:20
1
Политика

Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 10:29
35
Общество

Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике

7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
Бизнес-газета 04:04
271
Политика

Лечащийся от коронавируса Мишустин провел первое совещание

Премьер РФ Михаил Мишустин, находящийся на лечении от коронавируса, провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам.
Москва 24 06:37
39
Шоу-бизнес

Обидчикам сына Плющенко грозит срок до пяти лет

Обидчикам сына Плющенко грозит срок до пяти лет Скандал вокруг семьи Евгения Плющенко набирает обороты.
Экспресс газета 08:36
2
Политика

Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
3
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,3K
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
199
Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
59
Здоровье

В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку

Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
Вятка Областная 04:31
17
Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
4
Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
50
Общество

Судно «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

"Академик Черский" идет к складу за трубами для "Северного потока -2". Судно ООО "Газпром флот" вышло из порта Калининграда и направилось на северо-запад.
Деловое.ТВ 03:02
1,1K
Армия и оружие

Второй самолет с российскими военными вылетел из Италии

Известия 11:34
6
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
13
Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
70
Происшествия

В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом врачи бросили возле дома

Врачи скорой помощи в Екатеринбурге бросили 90-летнюю пенсионерку с коронавирусом возле подъезда дома.
Пятый канал 12:04
18
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
2,3K
Происшествия

Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

Известия 08:03
Политика

Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в ютубе запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.
РИА Новости 12:32
Хоккей

СКА обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Витязь»

Metaratings 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное