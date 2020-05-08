Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность.
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с чего всё началось
«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С», — говорится в ответах ведомства сайту стопкоронавирус.рф.RT на русском07:10
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В Роспотребнадзоре сообщили, при какой температуре коронавирус становится неактивным
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