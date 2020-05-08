с чего всё началось

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность.

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Общество Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко. 136

Общество Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс». 7

Наука Найдено древнейшее европейское пиво С уверенностью сказать, было это приготовлением безалкогольного солодового напитка или же сбраживанием пива, авторы исследования не могут, но вполне допускают, что с помощью своего метода обнаружили на территории современной Германии древнейшую в Европе пивоварню, относящуюся к четвертому тысячелетию до нашей эры. 4

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 52

Общество Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. 42

Политика Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая. 35

Политика Лечащийся от коронавируса Мишустин провел первое совещание Премьер РФ Михаил Мишустин, находящийся на лечении от коронавируса, провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам. 39

Экономика Банки России не начали открывать счета удаленно Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. 59

Здоровье В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой. 17

Общество Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». 70