Общество
ИнтерфаксРоспотребнадзор: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два
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Скорее всего, если мы говорим о ближайших месяце-двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть.
— Анна Попова, российский политикТульская пресса 12:36
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