Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели.

Решение будет приниматься в зависимости от распространения коронавирусной инфекции по России и количеству заболевших, отметила Попова в своем интервью каналу «Россия 1». Пока же глава ведомства лишь называет открытие сезона большой и правильно надеждой.

Роспотребнадзор надеется на открытие сезона отпусков в России

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