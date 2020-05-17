Общество
RuNews24.ruРоспотребнадзор надеется на открытие сезона отпусков в России
Решение будет приниматься в зависимости от распространения коронавирусной инфекции по России и количеству заболевших, отметила Попова в своем интервью каналу «Россия 1». Пока же глава ведомства лишь называет открытие сезона большой и правильно надеждой.
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Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 04:19
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Здоровье
Svenska Dagbladet (Швеция): сколько человек должны умереть ради коллективного иммунитета? (Svenska Dagbladet)
Шведская стратегия основывается на идее коллективного иммунитета.
ИноСМИ 15 мая в 04:56
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
В постели бездомного нашли обнаженный труп 12-летнего мальчика в Днепре
В Днепре в субботу, 16 мая, ушел на прогулку и пропал 12-летний мальчик.
Регион online 08:32
Общество
В Китае признали, что Ухань преуменьшал масштабы вспышки коронавируса
Власти Уханя в начале эпидемии коронавируса действительно скрывали реальные масштабы вспышки.
Московский Комсомолец 06:26
Общество
Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Политика
Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США
Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
Вести.Ru 08:15
Происшествия
В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП
Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 09:13
Экономика
Малоимущим семьям Самарской области компенсируют коммунальные расходы за апрель
Малоимущим семьям Самарской области, получающим субсидии на оплату коммунальных платежей, компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги за апрель.
ТАСС 09:17
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
РИА Новости 09:01
Общество
В России за сутки выявили 9709 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России число случаев коронавируса увеличилось на 9709 – до 281 752, при этом 42,4% новых случаев – пациенты с бессимптомным течением болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:43
Шоу-бизнес
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в бикини.
Lenta.ru 07:43
Футбол
Игрок «Сельты» оштрафован на 60 тыс. евро за нарушение карантина
Форвард "Сельты" Пионе Систо оштрафован на 60 тысяч евро.
Sport.ru 06:29
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса
В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:27
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям
Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН вчера в 11:01
Общество
Губернатор Тюменской области ослабил режим ограничений в регионе
Тюменская область с 18 мая переходит на первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, и свою работу возобновят предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины.
Известия 05:49
Общество
Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21
RT на русском 08:37
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Политика
Иордания предупредила Израиль о войне из-за аннексии Западного берега
Амман, 15 мая 2020, 16:24 — REGNUM Военные столкновения начнутся между Израилем и Иорданией, если израильтяне аннексируют территорию Западного берега, пишет 15 мая Der Spiegel.
REGNUM 15 мая в 09:24
Шоу-бизнес
Ходченкова поразила подписчиков идеальными формами
Светлана Ходченкова активно готовится к завершению режима самоизоляции — летний сезон она хочет встретить во всеоружии, будучи в идеальной форме.
Pravda.Ru вчера в 10:21
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23