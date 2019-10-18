Общество

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить. Таким образом, в стране хотят снизить пагубное влияние на окружающую среду и ее загрязнение пластиком.
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Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Газета.Ru20:51

Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты

Интерфакс19:25

Роспотребнадзор предлагает ограничить производство пластиковых пакетов

Вести.Ru19:56

Роспотребнадзор выступил против использования пластиковых пакетов

Москва 2419:52

Нет пластиковым мешкам! Роспотребнадзор поэтапно их запретит

Телеканал 360°20:34

В России запретят пластиковые пакеты

URA.Ru19:04

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Известия19:35
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Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Культуромания 15:47
Происшествия

Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку

Misanec.ru 14 октября в 19:59
Хоккей

Игрок «Вегаса» Зыков сделал заявление по поводу своей дисквалификации

Ранее клуб сделал заявление по поводу дисквалификации Зыкова.
Газета.Ru 15:25
Хоккей

СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»

В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Gazeta.SPb 19:14
Армия и оружие

Российский военный спутник разделился на орбите

«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 июля.
Популярная механика 05:40
Кино

В «Пионере» пройдет премьера «Мысленного волка» Гай Германики

В московском кинотеатре «Пионер» 21 октября состоится премьера мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».
Культуромания 07:46
Здоровье

Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни

Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток 05:27
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Наргиз Закирова назвала работу с Максимом Фадеевым тюрьмой

Bimru.ru 02:26
Политика

В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
РИА Новости 18:13
Армия и оружие

Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту

Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.
ФАН вчера в 22:33
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Общество

NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru 09:11
Кино

«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.
REGNUM 02:11
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 11:05
Политика

Комиссия Госдумы нашла нарушения закона со стороны «Медузы» и Би-би-си

Нарушения законодательства во время предвыборной кампании допустили шесть иностранных медиаресурсов, в том числе «Медуза», русская служба Би-би-си и «Радио Свобода», заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Взгляд.ру 12:06
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Происшествия

Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном

РИА Новости 18:21
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Наука

Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае

Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.
Алтайская правда 02:56
Происшествия

Медведь напал на двух человек на Курилах

Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
РЕН ТВ 20:41
Гаджеты

У Intel получилось. Первые тесты процессора Core i7-10710U показывают, на что способна новинка

В целом можно видеть, что Core i7-10710U показывает себя весьма неплохо, но линейка Comet Lake у Intel получилась достаточно специфической.
iXBT.com 16:34
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Единоборства

Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева

FightTime.ru 15:10
Здоровье

В поликлинике Томари выделят помещение только для диспансеризации

Как продвигается в Томари диспансеризация и какие в связи с этим возникают проблемы, обсудили 17 октября губернатор Валерий Лимаренко и представители общественного движения «Серебряные волонтеры».
РИА Сахалин-Курилы 01:03
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
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