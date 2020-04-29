Коронавирус
63.ruРоспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием.
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Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 11:03
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч человек
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число жертв коронавируса в стране не превысит 100 тысяч человек.
Национальная служба новостей 17:20
Происшествия
Вице-спикер парламента Армении ударил блогера головой по носу
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян рассказал в среду о потасовке с оппозиционным блогером Артуром Даниеляном, сообщив, что ударил того головой по носу, услышав нецензурную брань в свой адрес.
РИА Новости 17:15
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
РИА Новости 09:09
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Деловое.ТВ вчера в 13:26
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:47
Энергетика
Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить
Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
Lenta.ru 07:28
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Гаджеты
Google может представить Pixel 4a в середине мая
Предполагается, что запуск Pixel 4a будет проходить таким же образом, как и в случае с Pixel 4. Напомним, смартфон Pixel 4 производитель представил 15 октября прошлого года, сразу же открыв возможность оформления предзаказа.
3DNews 11:17
Политика
Премьер Чехии не видит необходимости в выдворении посла России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что, несмотря на ситуацию в отношениях с Москвой, необходимости выдворения посла России из страны нет.
Политическая Экспертиза вчера в 22:46
Футбол
Спонсор «Шальке-04» заберёт 8 тыс. литров пива со стадиона клуба
Компания «Фельтинс», которая является спонсором гельзенкирхенского «Шальке-04», откачает пиво из хранилищ, находящихся на клубном стадионе, сообщает Bild.
Чемпионат 16:30
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
Ранее в российском МИДе заявляли, что политика ЕС в отношении России, основанная на «пяти принципах», препятствует улучшению диалога.
РБК 17:00
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Культура
Стало известно, когда выйдет новый сериал о BTS
"Break the Silence: Docu-Series" - это третий по счету сериал, в котором зрителям расскажут о масштабном концертном туре BTS.
Ежедневные Новости Владивостока 06:30
Общество
В России прекратят продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
О причинах прекращения в России продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в компании не рассказали.
Аргументы и Факты 05:06
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru вчера в 04:33
Энергетика
Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»
Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
Экономика
Еврокомиссар призвал к запуску плана ЕС для восстановления экономики уже летом
Реализация стратегии ЕС по восстановлению экономики после пандемии должна быть начата уже во второй половине 2020 года.
ТАСС 17:17
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Футбол
Футболисты «Спартака» не хотят урезания зарплаты в мае
Как сообщает журналист Иван Карпов, руководство «Спартака» хочет, чтобы футболисты согласились на 40-процентное урезание дохода.
ProstoProSport 15:00