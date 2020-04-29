Коронавирус

63.ru63.ruРоспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием.
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Рекомендации Роспотребнадзора для граждан в период майских праздников:

Ёлдаш05:51

Роспотребнадзор напомнил о правилах при поездке на дачу в мае

АБН05:00

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

V1.ru04:57

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Новости Перми 59.ru04:58

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Новости Ярославля 76.ru04:57

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

74.ru04:58

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

63.ru04:57
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Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число жертв коронавируса в стране не превысит 100 тысяч человек.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
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Энергетика

Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Общество

В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
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Гаджеты

Google может представить Pixel 4a в середине мая

Предполагается, что запуск Pixel 4a будет проходить таким же образом, как и в случае с Pixel 4. Напомним, смартфон Pixel 4 производитель представил 15 октября прошлого года, сразу же открыв возможность оформления предзаказа.
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Премьер Чехии не видит необходимости в выдворении посла России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что, несмотря на ситуацию в отношениях с Москвой, необходимости выдворения посла России из страны нет.
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Спонсор «Шальке-04» заберёт 8 тыс. литров пива со стадиона клуба

Компания «Фельтинс», которая является спонсором гельзенкирхенского «Шальке-04», откачает пиво из хранилищ, находящихся на клубном стадионе, сообщает Bild.
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Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Ранее в российском МИДе заявляли, что политика ЕС в отношении России, основанная на «пяти принципах», препятствует улучшению диалога.
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Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
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Общество

В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
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Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
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Стало известно, когда выйдет новый сериал о BTS

"Break the Silence: Docu-Series" - это третий по счету сериал, в котором зрителям расскажут о масштабном концертном туре BTS.
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В России прекратят продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

О причинах прекращения в России продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в компании не рассказали.
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МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru вчера в 04:33
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Энергетика

Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
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Экономика

Еврокомиссар призвал к запуску плана ЕС для восстановления экономики уже летом

Реализация стратегии ЕС по восстановлению экономики после пандемии должна быть начата уже во второй половине 2020 года.
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
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Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 16:03
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Футболисты «Спартака» не хотят урезания зарплаты в мае

Как сообщает журналист Иван Карпов, руководство «Спартака» хочет, чтобы футболисты согласились на 40-процентное урезание дохода.
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