Коронавирус

Новости Перми 59.ruНовости Перми 59.ruРоспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием.
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Рекомендации Роспотребнадзора для граждан в период майских праздников:

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Роспотребнадзор напомнил о правилах при поездке на дачу в мае

АБН05:00

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

63.ru04:57

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Новости Перми 59.ru04:58

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Новости Ярославля 76.ru04:57

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

V1.ru04:57

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

74.ru04:58
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