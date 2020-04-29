Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием.

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Игры Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2 Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 199

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Гаджеты Google может представить Pixel 4a в середине мая Предполагается, что запуск Pixel 4a будет проходить таким же образом, как и в случае с Pixel 4. Напомним, смартфон Pixel 4 производитель представил 15 октября прошлого года, сразу же открыв возможность оформления предзаказа.

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Фигурное катание Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе» Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.

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