Коронавирус
Новости Перми 59.ruРоспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием.
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Игры
Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2
Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Ferra 03:43
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит 00:46
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Здоровье
Более 70 заразившихся коронавирусом медиков скончались в России
В России скончались более 70 заразившихся коронавирусной инфекцией медиков.
Псковское агентство информации 10:33
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Гаджеты
Google может представить Pixel 4a в середине мая
Предполагается, что запуск Pixel 4a будет проходить таким же образом, как и в случае с Pixel 4. Напомним, смартфон Pixel 4 производитель представил 15 октября прошлого года, сразу же открыв возможность оформления предзаказа.
3DNews 11:17
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Финансы
Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в китайские юани
Проектом постановления предлагается расширить за счёт Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешённых для инвестирования средств фонда иностранных валют — за счет китайского юаня, — говорится в пояснительной записке к постановлению.
News.ru вчера в 11:31
Общество
В интернете выставили на продажу данные россиян, бравших микрозаймы
Около 25% клиентов в базе использовали для микрозаймов компанию «Микроклад».
Муксун.fm 02:33
Общество
В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Футбол
Глава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что не намерен принимать решение о досрочном завершении сезона.
РИА Новости 18:48
Гаджеты
Самый популярный и самый продаваемый смартфоны в мире названы
Смартфон iPhone 7 2016 года выпуска стал самым используемым в мире в 2020 году, наиболее продаваемыми – iPhone XR, 11.
ToDay News Ufa 05:52
Фигурное катание
Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе»
Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.
Sport.ru 08:59
Общество
Режим КТО ввели в Екатеринбурге
Известия 18:58
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru 07:45
Армия и оружие
Призывные комиссии начнут работать в России с 12 мая
«Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая», — сказал глава Минобороны РФ.
ФАН 12:00
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
Политика
Песков заявил об «очень большом» риске второй волны коронавируса
Москва по-прежнему остается лидером по числу инфицированных COVID-19, однако темпы прироста заражений переместились из столицы в регионы, добавил Песков.
РБК 18:28
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально опубликовал три видеоролика, на которых видны неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает CNN.
Общественное телевидение России 27 апреля в 15:11
Киберспорт
MidOne играет за OG на второй карте против Secret
За команду играет Чжэн «MidOne» Йек Най, который находится в Юго-Восточной Азии.
Cyber.sports.ru 15:45
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество
Коронавирус нанесет еще больший удар по экономике США
ВВП США в первой четверти 2020 года сократился на 4,8 процента, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов, однако во второй четверти этого года страна понесет еще большие убытки.
Lenta.ru 17:48
Политика
Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Газета.Ru 14:23
Общество
СКК восстановит нарушенное после ремонта благоустройство
СКК восстановит нарушенное благоустройство после ремонта сетей на 150 участках. Приступить к работам по благоустройству планируют в мае.
Сахалин.Инфо 19:12
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06