Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Роспотребнадзор отмечает, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики — гражданам также надо часто мыть руки, избегать контактов, дезинфицировать используемые предметы. Маску нужно менять через два-три часа постоянного использования.
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«Тщательно выстирывать»: инфекционист дала ремкомендации по использованию самодельной маски
Крым 2427 марта в 07:34
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Здоровье
В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов
Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
Единоборства
Отец Нурмагомедова: в США боя не будет, Хабиб готовится в Дагестане
Общество
В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса
Правительство Забайкальского края намерено ввести режим полной самоизоляции в регионе по примеру Москвы из-за распространения коронавируса COVID-19 в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Происшествия
Краба больше чем на 1 млн рублей выловили браконьеры на Сахалине
Еще троих браконьеров, осуществивших незаконную добычу краба, задержали в 2-х км южнее села Парусного 25 марта.
Экономика
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
В Кремле разъяснили, при каких условиях с доходов по вкладу будет взиматься НДФЛ в 13% - в случае превышения размером этого вклада 1 миллиона рублей.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Экономика
Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%
Из-за введения государством мер по борьбе с коронавирусом и временного ограничения работы части предприятий потребительского сектора падение оборотов компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг, как зафиксировало министерство, сегодня доходит до 80%, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина от 27 марта 2020 года.
Происшествия
В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе
Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
Общество
CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике
Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Общество
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Здоровье
Министр здравоохранения Ратманов обратился к жителям Самарской области
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов записал видеообращение к жителям региона.
Происшествия
В Кузбассе увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирус
Количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей с подозрением на контакт с носителями коронавируса в Кузбассе, увеличилось с 14 до 15 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Экономика
Российские квартиры взлетели в цене
Российские квартиры взлетели в цене.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Путешествия
Российских туристов начали выселять из отелей в Сочи
Всем туристам, находящимся в сочинских отелях и гостиницах, придется уехать с отдыха раньше срока.