Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Роспотребнадзор отмечает, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики — гражданам также надо часто мыть руки, избегать контактов, дезинфицировать используемые предметы. Маску нужно менять через два-три часа постоянного использования.
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Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Коммерсантъ01:00

«Тщательно выстирывать»: инфекционист дала ремкомендации по использованию самодельной маски

Крым 2427 марта в 07:34

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Известиявчера в 22:24

Роспотребнадзор напомнил о необходимости предварительной обработки многоразовых масок

ТАССвчера в 21:08

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

РИА Новостивчера в 20:42

В Роспотребнадзоре рассказали о правильной утилизации использованных масок

MariMedia28 марта в 05:19

Роспотребнадзор рассказал, как правильно носить медицинские маски

Москва 24вчера в 22:24
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Здоровье

В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 11:16
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Evo-rus.com 01:50
Общество

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

РИА Новости вчера в 22:11
Единоборства

Отец Нурмагомедова: в США боя не будет, Хабиб готовится в Дагестане

РИА Новости вчера в 14:02
Общество

В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса

Правительство Забайкальского края намерено ввести режим полной самоизоляции в регионе по примеру Москвы из-за распространения коронавируса COVID-19 в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.
РИА Новости 01:32
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Здоровье

В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Известия вчера в 22:13
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

Краба больше чем на 1 млн рублей выловили браконьеры на Сахалине

Еще троих браконьеров, осуществивших незаконную добычу краба, задержали в 2-х км южнее села Парусного 25 марта.
АСТВ 01:04
Экономика

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

В Кремле разъяснили, при каких условиях с доходов по вкладу будет взиматься НДФЛ в 13% - в случае превышения размером этого вклада 1 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 20:12
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Экономика

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

Из-за введения государством мер по борьбе с коронавирусом и временного ограничения работы части предприятий потребительского сектора падение оборотов компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг, как зафиксировало министерство, сегодня доходит до 80%, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина от 27 марта 2020 года.
РБК вчера в 08:45
Происшествия

В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе

Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.
РБК 01:45
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК 27 марта в 14:38
Общество

CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике

Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 01:44
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
SMINEWS вчера в 16:40
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Здоровье

Министр здравоохранения Ратманов обратился к жителям Самарской области

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов записал видеообращение к жителям региона.
Pro Город Самара 01:47
Происшествия

В Кузбассе увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирус

Количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей с подозрением на контакт с носителями коронавируса в Кузбассе, увеличилось с 14 до 15 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 00:42
Экономика

Российские квартиры взлетели в цене

Российские квартиры взлетели в цене.
Lenta.ru 01:01
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform вчера в 04:03
Здоровье

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Путешествия

Российских туристов начали выселять из отелей в Сочи

Всем туристам, находящимся в сочинских отелях и гостиницах, придется уехать с отдыха раньше срока.
Gazeta.SPb 28 марта в 19:57
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