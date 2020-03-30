Роспотребнадзор отмечает, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики — гражданам также надо часто мыть руки, избегать контактов, дезинфицировать используемые предметы. Маску нужно менять через два-три часа постоянного использования.

Здоровье В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.

Общество В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса Правительство Забайкальского края намерено ввести режим полной самоизоляции в регионе по примеру Москвы из-за распространения коронавируса COVID-19 в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Экономика Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20% Из-за введения государством мер по борьбе с коронавирусом и временного ограничения работы части предприятий потребительского сектора падение оборотов компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг, как зафиксировало министерство, сегодня доходит до 80%, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина от 27 марта 2020 года.

Происшествия В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Энергетика На рынке США возникли отрицательные цены на нефть Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.

Общество CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.

Общество Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.

Общество Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.

Происшествия В Кузбассе увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирус Количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей с подозрением на контакт с носителями коронавируса в Кузбассе, увеличилось с 14 до 15 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.