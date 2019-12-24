В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.

с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку. Речь идет об эхинококкозе, при котором в различных органах могут возникать кисты, содержащие личинки паразитов.

Общество Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Авто АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.

Происшествия Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил Телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра японские рыболовецкие суда, часть из которых принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектуры Хоккайдо).

Экономика «Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив Что сделка даст "Ростелекому" Опрошенные РБК эксперты полагают, что коммерческий интерес госкомпании в этой сделке зависит от того, на что пойдет 1 млрд руб. Основатель инвестиционной компании A. Partners Алексей Соловьев напомнил, что у ФРИИ было два основных направления — акселератор и посевные инвестиции.

Здоровье Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.

Политика Россия предоставит Нидерландам данные о МН17 Россия выразила готовность предоставить Нидерландам имеющиеся данные о Boeing 777, выполняющий рейс МН17 в 2014 году, сообщает "РИА Новости".

Политика Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.

Здоровье «Клинику НИИТО» покинули два учредителя Из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО» вышли депутаты Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин и Александр Аксёненко.

Экономика Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.

Происшествия В Подмосковье загорелся цех по переработке резины «В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.

Политика Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.

Политика МИД РФ ответил на обвинения Польши в искажении истории Второй мировой «Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения», — сказала спикер дипломатического ведомства ТАСС, комментируя заявление польских коллег в связи со словами президента Российской Федерации Владимира Путина касательно начала и хода Второй мировой войны.