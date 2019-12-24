Здоровье
РБКРоспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку. Речь идет об эхинококкозе, при котором в различных органах могут возникать кисты, содержащие личинки паразитов.
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с чего всё началось
В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.Российская газета17:00
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Общество
Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС
На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Политика
Киев отреагировал на запуск поездов по Крымскому мосту
В представительстве считают, что запуск железнодорожного движения между Россией и Крымом является «противоправным», а также «нарушает государственный суверенитет» Украины.
Авто
АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года
Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Общество
Россию ждут новые экзамены на водительские права
Постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Технологии
Названа предварительная цена на консоль Xbox Series X
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Происшествия
Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил
Телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра японские рыболовецкие суда, часть из которых принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектуры Хоккайдо).
Кино
Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма
Актер Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма "Авангард", сообщает The Straits Times.
Технологии
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Экономика
«Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив
Что сделка даст "Ростелекому" Опрошенные РБК эксперты полагают, что коммерческий интерес госкомпании в этой сделке зависит от того, на что пойдет 1 млрд руб. Основатель инвестиционной компании A. Partners Алексей Соловьев напомнил, что у ФРИИ было два основных направления — акселератор и посевные инвестиции.
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский "Салават Юлаев" одолел казанский "Ак Барс".
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Здоровье
В Свердловской области сельским врачам поднимут вознаграждение
В Свердловской области сельским врачам поднимут вознаграждение Размер выплаты увеличится в полтора раза.
Политика
Россия предоставит Нидерландам данные о МН17
Россия выразила готовность предоставить Нидерландам имеющиеся данные о Boeing 777, выполняющий рейс МН17 в 2014 году, сообщает "РИА Новости".
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Футбол
СМИ: ЦСКА подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии
Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин стал игроком ЦСКА. По информации sport24.ru, стороны уже подписали контракт.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Здоровье
«Клинику НИИТО» покинули два учредителя
Из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО» вышли депутаты Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин и Александр Аксёненко.
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом
Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.
Происшествия
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины
«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
Гаджеты
Самый мощный смартфон Huawei не получит сервисов Google
По словам представителя Huawei, компания и раньше выпускала на внутреннем рынке флагманы без встроенных сервисов Google.
Политика
Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину
Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
Общество
Совфед просит правительство запретить продажу аналогов снюса
Совфед попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих нетабачных изделий.
Политика
МИД РФ ответил на обвинения Польши в искажении истории Второй мировой
«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения», — сказала спикер дипломатического ведомства ТАСС, комментируя заявление польских коллег в связи со словами президента Российской Федерации Владимира Путина касательно начала и хода Второй мировой войны.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Технологии
В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона»
Возможности беспилотного управления грузовиком на промышленной площадке были впервые наглядно представлены на шахте «Листвяжная».