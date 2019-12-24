Здоровье
РБКРоспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки человеку. Речь идет об эхинококкозе, при котором в организме могут возникать кисты, содержащие личинки паразитов.
Читать в источнике
Оценить169
с чего всё началось
В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.Российская газетавчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор напомнил о смертельной опасности, передающейся через собак
Российская газетавчера в 17:00
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Кино
Сарик Андреасян поблагодарил BadComedian за критику
Авто
У нового Ford Focus RS появится электрический полный привод
Премьера нового Ford Focus RS состоится в конце 2020 года.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»
Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Футбол
ЦСКА представил новогодний ролик. Африканец Гогуа в образе Снегурочки спел: «А ну-ка, давай-ка»
Роль Деда Мороза в ролике с новогодним сюжетом исполнил бразильский полузащитник команды Лукас Сантос, а образ его внучки и помощницы Снегурочки досталась ивуарийскому защитнику Седрику Гогуа.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Армия и оружие
Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет»
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено, они состоят на дежурстве в пяти ракетных дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Политика
Путин заявил об улучшении системы управления ВС РФ
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны во вторник заявил, что система управления российскими войсками была существенно улучшена.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Происшествия
Адвокат Шамсутдинова сообщил о его отправке в Москву на экспертизу
Обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова этапируют в Москву для психолого-психиатрической экспертизы.
Транспорт
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Футбол
Окслейд-Чемберлен снова травмировался
Сегодня появилась информация о том, что полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен не сможет сыграть в ближайших матчах.
Культура
Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Гаджеты
Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года
В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Происшествия
В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове
На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Единоборства
Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года
Экономика
Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле
Россия отказывается переходить в торговле с Белоруссией на рублевые расчеты вместо долларовых, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».