В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.

с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки человеку. Речь идет об эхинококкозе, при котором в организме могут возникать кисты, содержащие личинки паразитов.

Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Спорт В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

Экономика Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Армия и оружие Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет» Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено, они состоят на дежурстве в пяти ракетных дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Политика Путин заявил об улучшении системы управления ВС РФ Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны во вторник заявил, что система управления российскими войсками была существенно улучшена.

Происшествия Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.

Финансы Курс доллара опустился ниже 62 рублей В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.