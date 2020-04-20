Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".

Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии

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