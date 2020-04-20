Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии

Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
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Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов

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В Роспотребнадзоре оценили эффективность антибактериального мыла против коронавируса

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В Роспотребнадзоре оценили пользу от антибактериального мыла при пандемии

РИА Новостивчера в 20:42
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