Общество В Гражданском кодексе пропишут соседские права В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 1,2K

Гаджеты Вьетнамский производитель смартфонов научит их распознавать лица в масках Вьетнамский производитель смартфонов VinSmart, как отмечает агентство Bloomberg, заявил о готовности бесплатно снабдить устройства данной марки новой версией приложения для распознавания лиц, которая корректно работает при наличии на лице владельца защитной маски.

Наука Названы тяжелейшие последствия коронавируса для организма Ученые из Университета Вероны в Италии пришли к выводу, что у больных, заболевших коронавирусом в тяжелой форме, сильно понижается уровень гемоглобина - белка, который доставляет клеткам кислород. 188

Общество Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. 120

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 212

Единоборства Тони Фергюсон обратился к Хабибу и ответил на угрозы МакГрегора Первый номер рейтинга легковесов UFC, Тони Фергюсон, полагает, что было бы уместно лишить Хабиба Нурмагомедова действующего титула, но понимает мотивы, побудившие чемпиона UFC остаться дома и не лететь в Америку.

Происшествия Коронавирус. Еще пятеро зараженных вахтовиков прибыли в Казахстан через Саратов Многие иностранные граждане, следующие в республику Казахстан, транзитом через Саратовскую область пересекают данный населенный пункт и останавливаются там на дозаправку и отдых.

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 807

Игры Торжество стиля: продажи акварельного платформера GRIS превысили 1 млн копий Разработчики из Nomada Studio у себя в микроблоге объявили о том, что продажи их акварельного платформера GRIS с момента его появления на рынке превысили 1 млн копий.

Общество Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране. 280

Здоровье 70 человек заразились коронавирусом в архангельской психбольнице В Архангельске 70 сотрудников и пациентов психбольницы заразились коронавирусной инфекцией.

Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 41

Происшествия В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции. 255

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 98

Здоровье Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. 48

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 3

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк пошла на поправку Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку. 128

Здоровье В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. 239