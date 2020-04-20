Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии

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Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
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Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов

РБКвчера в 23:00

В Роспотребнадзоре оценили эффективность антибактериального мыла против коронавируса

ТАССвчера в 21:59

В Роспотребнадзоре оценили пользу от антибактериального мыла при пандемии

РИА Новостивчера в 20:42

В Роспотребнадзоре дали советы по мытью рук

RT на русскомвчера в 21:31

Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии

Российская газетавчера в 21:21

В Роспотребнадзоре рассказали, помогает ли антибактериальное мыло при профилактике коронавируса

Комсомольская правдавчера в 20:55

Оценена эффективность антибактериального мыла против коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:35
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Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Комсомольске-на-Амуре

Стало известно о первом случае заражения COVID-19 среди жителей Комсомольска-на-Амуре.
Губерния вчера в 23:43
Общество

Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман

Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
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Здоровье

Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки

За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 05:04
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Происшествия

Задержание адвоката бойцами ФСБ из-за вора в законе Воскреса попало на видео

Задержание одного из самых известных адвокатов России Александра Вершинина из-за вора в законе Воскреса бойцами ФСБ попало на видео.
Lenta.ru 17 апреля в 13:27
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
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Общество

Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
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Армия и оружие

США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета

REGNUM вчера в 20:38
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Армия и оружие

Ливийская армия вернула контроль над позициями в районе Тархуна

ИА Красная Весна вчера в 10:36
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Культура

Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска»

Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
Пятый канал 00:01
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Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Общество

В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян

РИА Новости вчера в 22:07
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Общество

Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России

Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
Ореанда-Новости вчера в 02:53
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Энергетика

Stratfor (США): золотой век российской нефти подходит к концу (Stratfor)

Главные моменты: — В предстоящие 10-20 лет российская нефть подорожает, так как для сохранения сегодняшних объемов экспорта ее придется добывать в менее доступных местах.
ИноСМИ вчера в 07:06
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет

Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
Российская газета вчера в 23:36
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
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Здоровье

В Хабаровском крае скончался пятый пациент с коронавирусом

В Хабаровском крае подтвержден пятый случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщает региональный Минздрав.
Росбалт вчера в 22:59
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Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
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Общество

В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса

В Великобритании со следующей недели начнут выпуск вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на её не прохождение клинических испытаний.
Мойка78 18 апреля в 21:01
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Общество

Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда

Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
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Происшествия

В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом

Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 13:09
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Наука

В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса

Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия вчера в 21:00
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Здоровье

В Алтайском крае запустили акцию «Замечательный сосед»

Соседкий флешмоб Присоединяясь к акции «Замечательный сосед», каждый сможет подарить частичку тепла и доброты тем, кто живет рядом.
Алтайская правда вчера в 05:00
Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина».
Взгляд.ру вчера в 20:36
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Экономика

Силуанов назвал срок истощения запасов ФНБ

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года.
Компания вчера в 09:11
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