Общество
Российская газетаРоспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии
Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
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В Роспотребнадзоре рассказали, помогает ли антибактериальное мыло при профилактике коронавируса
Комсомольская правдавчера в 20:55
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Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Комсомольске-на-Амуре
Стало известно о первом случае заражения COVID-19 среди жителей Комсомольска-на-Амуре.
Губерния вчера в 23:43
Общество
Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман
Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Здоровье
Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки
За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 05:04
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Задержание адвоката бойцами ФСБ из-за вора в законе Воскреса попало на видео
Задержание одного из самых известных адвокатов России Александра Вершинина из-за вора в законе Воскреса бойцами ФСБ попало на видео.
Lenta.ru 17 апреля в 13:27
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Армия и оружие
США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета
REGNUM вчера в 20:38
Армия и оружие
Ливийская армия вернула контроль над позициями в районе Тархуна
ИА Красная Весна вчера в 10:36
Культура
Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска»
Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
Пятый канал 00:01
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
РИА Новости вчера в 22:07
Общество
Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России
Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
Ореанда-Новости вчера в 02:53
Энергетика
Stratfor (США): золотой век российской нефти подходит к концу (Stratfor)
Главные моменты: — В предстоящие 10-20 лет российская нефть подорожает, так как для сохранения сегодняшних объемов экспорта ее придется добывать в менее доступных местах.
ИноСМИ вчера в 07:06
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет
Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
Российская газета вчера в 23:36
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
Здоровье
В Хабаровском крае скончался пятый пациент с коронавирусом
В Хабаровском крае подтвержден пятый случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщает региональный Минздрав.
Росбалт вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
Общество
В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса
В Великобритании со следующей недели начнут выпуск вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на её не прохождение клинических испытаний.
Мойка78 18 апреля в 21:01
Общество
Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
Происшествия
В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом
Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 13:09
Наука
В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса
Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия вчера в 21:00
Здоровье
В Алтайском крае запустили акцию «Замечательный сосед»
Соседкий флешмоб Присоединяясь к акции «Замечательный сосед», каждый сможет подарить частичку тепла и доброты тем, кто живет рядом.
Алтайская правда вчера в 05:00
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина».
Взгляд.ру вчера в 20:36
Экономика
Силуанов назвал срок истощения запасов ФНБ
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года.
Компания вчера в 09:11