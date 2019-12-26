Здоровье
ТАССРоспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа
Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства. Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 - 39,0°С с первых часов болезни.
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Роспотребнадзор рассказал о роли бумажных купюр и таблеток от температуры в распространении вируса гриппа
Агентство Москвавчера в 20:37
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Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Происшествия
«Новая газета» и E1: екатеринбургские спортсмены, разгонявшие протестующих против храма, участвовали в переделе похоронного бизнеса
Екатеринбургские спортсмены, которые разгоняли протестующих против строительства храма в сквере, также участвовали в переделе похоронного бизнеса в Сысерти.
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих
Ранее 26 декабря газета «Ведомости» сообщила, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Наука
Археологи обнаружили древнейшую дамбу у берегов Израиля
Археологи обнаружили остатки древнейшей дамбы у берегов Израиля, сообщается в журнале PLOS ONE. Конструкции около семи тысяч лет.
Происшествия
Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы
Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Футбол
Кононов назвал причину ухода из «Спартака»
Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).
Экономика
Киев назвал сумму, которую рассчитывает получить с транзита газа из РФ
Получить $15 млрд за пять лет за счёт транзита российского газа рассчитывает Украина, сообщил 24 декабря украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет «Европейская правда».
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии
Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии Молодая женщина показала шрамы на откровенных фото.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович
Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
Происшествия
В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Происшествия
В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство
В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
Политика
Кремль прокомментировал слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии
В среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в боях в Ливии участвуют около 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Футбол
Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января
Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Экономика
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Общество
На хоккеиста «СЮ» Панина подали жалобу за оскорбление Тригубчак
Конфликт между Тригубчак и Паниным произошел после критических высказываний журналистки относительно игры и турнирного положения "Салавата Юлаева", который проиграл 8 из последних 11 проведенных матчей в КХЛ.
Единоборства
Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном
По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Происшествия
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане
Как выяснилось, причастным к смерти 47-летней жительницы Мурманска оказался ее 55-летний супруг-бизнесмен.
Общество
Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка
26 декабря в Кемерове проходит парад Дедов Морозов, участники которого планируют установить рекорд России.
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
Общество
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Кино
Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы
Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).
Музыка
Верка Сердючка готова рассказать на Евровидении, чей Крым
«На всякий случай, вдруг опять будут выяснять, чей Крым, на Евровидении — песня уже в принципе готова», — рассказал артист.
Происшествия
Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета
Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Испанию гражданина РФ, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.