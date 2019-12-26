Здоровье

ТАССТАССРоспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа

Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства. Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 - 39,0°С с первых часов болезни.
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Эксперт рассказал, как обезопасить себя от заражения гриппом посредством купюр

Москва 2405:09

Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа

ТАСС00:17

Роспотребнадзор назвал бумажные купюры рассадником вируса гриппа

Телеканал 360°01:12

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

РИА Новости00:40

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

RT на русском03:24

Названа связь между деньгами и гриппом

Lenta.ruвчера в 22:39

Роспотребнадзор рассказал о роли бумажных купюр и таблеток от температуры в распространении вируса гриппа

Агентство Москвавчера в 20:37
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Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

«Новая газета» и E1: екатеринбургские спортсмены, разгонявшие протестующих против храма, участвовали в переделе похоронного бизнеса

Екатеринбургские спортсмены, которые разгоняли протестующих против строительства храма в сквере, также участвовали в переделе похоронного бизнеса в Сысерти.
Медиазона 04:53
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих

Ранее 26 декабря газета «Ведомости» сообщила, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Известия 05:25
Наука

Археологи обнаружили древнейшую дамбу у берегов Израиля

Археологи обнаружили остатки древнейшей дамбы у берегов Израиля, сообщается в журнале PLOS ONE. Конструкции около семи тысяч лет.
Аргументы и Факты 23 декабря в 07:45
Происшествия

Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы

Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Газета.Ru 06:17
Футбол

Кононов назвал причину ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).
News.ru 03:46
Экономика

Киев назвал сумму, которую рассчитывает получить с транзита газа из РФ

Получить $15 млрд за пять лет за счёт транзита российского газа рассчитывает Украина, сообщил 24 декабря украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет «Европейская правда».
REGNUM 24 декабря в 12:24
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии

Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии Молодая женщина показала шрамы на откровенных фото.
Экспресс газета вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович

Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
OAnews 06:00
Происшествия

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
ТАСС 07:00
Происшествия

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
Вести.Ru 03:25
Политика

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

В среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в боях в Ливии участвуют около 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Ведомости 06:02
Футбол

Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе.
Бомбардир.ру 06:12
Шоу-бизнес

Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
Вести.Ru 06:30
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Хоккей

Путин забросил более половины шайб в победном матче на Красной площади

РБК вчера в 16:47
Экономика

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
РБК 07:10
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:49
Общество

На хоккеиста «СЮ» Панина подали жалобу за оскорбление Тригубчак

Конфликт между Тригубчак и Паниным произошел после критических высказываний журналистки относительно игры и турнирного положения "Салавата Юлаева", который проиграл 8 из последних 11 проведенных матчей в КХЛ.
РИА Новости 07:15
Единоборства

Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном

По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Metaratings 23 декабря в 12:36
Происшествия

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Как выяснилось, причастным к смерти 47-летней жительницы Мурманска оказался ее 55-летний супруг-бизнесмен.
Регион online вчера в 18:04
Общество

Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка

26 декабря в Кемерове проходит парад Дедов Морозов, участники которого планируют установить рекорд России.
Комсомольская правда - Кемерово 04:55
Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 04:51
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
Pravda.Ru 06:58
Общество

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

РИА Новости 00:37
Кино

Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы

Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).
REGNUM вчера в 16:57
Космос

В России испытают частный ракетный двигатель на перекиси водорода

Piter.tv 02:59
Музыка

Верка Сердючка готова рассказать на Евровидении, чей Крым

«На всякий случай, вдруг опять будут выяснять, чей Крым, на Евровидении — песня уже в принципе готова», — рассказал артист.
ФАН 03:14
Происшествия

Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета

Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Испанию гражданина РФ, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Интерфакс 06:21
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