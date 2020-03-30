Роспотребнадзор отмечает, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики: гражданам надо часто мыть руки, избегать контактов, дезинфицировать используемые предметы. Маску нужно менять через два-три часа постоянного использования.

Общество Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Экономика Временная отмена уплаты налогов и другие меры правительства В связи с пандемией и большими экономическими потерями, Правительством РФ запланирован комплекс антикризисных мер, включая предоставление налоговых отсрочек субъектам малого бизнеса, пострадавшим от распространения коронавируса.

Происшествия Во Владимирской области умер больной коронавирусом Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.

Общество В Прикамье выявлен первый заразившийся коронавирусом внутри региона Минздрав Пермского края рассказал о двух новых заболевших коронавирусом Новыми пострадавшими в Пермском крае от коронавируса стали два мужчины 19 и 67 лет, круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

Общество Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.

Общество Названа температура, при которой активизируется коронавирус Вируса COVID-19 активнее всего функционирует при температуре 4°C. В случае отсутствия дезинфекции инфекция живет в таких условиях не меньше двух недель.

Общество Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тыс. человек Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны.

Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Общество Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.