Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Роспотребнадзор отмечает, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики: гражданам надо часто мыть руки, избегать контактов, дезинфицировать используемые предметы. Маску нужно менять через два-три часа постоянного использования.
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«Тщательно выстирывать»: инфекционист дала ремкомендации по использованию самодельной маски
Крым 2427 марта в 07:34
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Общество
Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
Общество
В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции
Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Экономика
Временная отмена уплаты налогов и другие меры правительства
В связи с пандемией и большими экономическими потерями, Правительством РФ запланирован комплекс антикризисных мер, включая предоставление налоговых отсрочек субъектам малого бизнеса, пострадавшим от распространения коронавируса.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Происшествия
Жителю Заполярья пригрозили уголовным делом за нарушение карантина
В Мурманской области житель города Апатиты привез с Кубы коронавирус.
Общество
В Прикамье выявлен первый заразившийся коронавирусом внутри региона
Минздрав Пермского края рассказал о двух новых заболевших коронавирусом Новыми пострадавшими в Пермском крае от коронавируса стали два мужчины 19 и 67 лет, круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Футбол
Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину
Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Вируса COVID-19 активнее всего функционирует при температуре 4°C. В случае отсутствия дезинфекции инфекция живет в таких условиях не меньше двух недель.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тыс. человек
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны.
Игры
Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games
Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
Армия и оружие
Поставки танка Т-90М «Прорыв» в войска начнутся в этом году
В прошлом году завершились государственные испытания танка. Поставки танка Т-90М "Прорыв" в войска начнутся в этом году.
Футбол
Головин: самый лучший момент в карьере – переход в «Монако»
В настоящее время Головин находится на карантине в Монако после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
Туристы выломали двери аэропорта в Киеве и сбежали от карантина
Киев, 30 марта 2020, 10:33 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из Вьетнама, прорвали оцепление и разбежались, не желая проходить карантин.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Экономика
«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Здоровье
В Свердловской области определили стоимость лечения коронавируса
Сами исследования на коронавирус тарифицированы отдельно, – передает слова директора ТФОМС Свердловской области Валерия Шелякина E1.RU.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Энергетика
The National Interest оценило, какой урон нефтяной кризис нанесет США
Сланцевая индустрия способна работать без убытков лишь при цене барреля нефти больше 53 долларов, отмечают эксперты американского издания The National Interest.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.