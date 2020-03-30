Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Роспотребнадзор отмечает, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики: гражданам надо часто мыть руки, избегать контактов, дезинфицировать используемые предметы. Маску нужно менять через два-три часа постоянного использования.
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Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

РИА Новостивчера в 20:42

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Коммерсантъ01:00

Роспотребнадзор рассказал, как правильно носить медицинские маски

Москва 24вчера в 22:24

Роспотребнадзор напомнил о необходимости предварительной обработки многоразовых масок

ТАССвчера в 21:08

Роспотребнадзор дал рекомендации по обработке многоразовых масок

РБК02:27

В Роспотребнадзоре рассказали о правильной утилизации использованных масок

MariMedia28 марта в 05:19

«Тщательно выстирывать»: инфекционист дала ремкомендации по использованию самодельной маски

Крым 2427 марта в 07:34
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
РИА Новости 06:00
Общество

В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции

Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
ПроТуймазы 03:47
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Экономика

Временная отмена уплаты налогов и другие меры правительства

В связи с пандемией и большими экономическими потерями, Правительством РФ запланирован комплекс антикризисных мер, включая предоставление налоговых отсрочек субъектам малого бизнеса, пострадавшим от распространения коронавируса.
Современный Предприниматель 06:11
Происшествия

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Коммерсантъ 03:45
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Происшествия

Жителю Заполярья пригрозили уголовным делом за нарушение карантина

В Мурманской области житель города Апатиты привез с Кубы коронавирус.
Российская газета 04:43
Общество

В Прикамье выявлен первый заразившийся коронавирусом внутри региона

Минздрав Пермского края рассказал о двух новых заболевших коронавирусом Новыми пострадавшими в Пермском крае от коронавируса стали два мужчины 19 и 67 лет, круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.
Properm.ru 05:53
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
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Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
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Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину

Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Вируса COVID-19 активнее всего функционирует при температуре 4°C. В случае отсутствия дезинфекции инфекция живет в таких условиях не меньше двух недель.
Деловое.ТВ вчера в 10:14
Общество

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тыс. человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны.
Будущее России. Национальные проекты 05:02
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Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games

Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
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Армия и оружие

Поставки танка Т-90М «Прорыв» в войска начнутся в этом году

В прошлом году завершились государственные испытания танка. Поставки танка Т-90М "Прорыв" в войска начнутся в этом году.
Piter.tv 02:37
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Головин: самый лучший момент в карьере – переход в «Монако»

В настоящее время Головин находится на карантине в Монако после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Общество

Автор хита I Love Rock-n-Roll Алан Меррилл умер от коронавируса

Газета.Ru 03:31
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Туристы выломали двери аэропорта в Киеве и сбежали от карантина

Киев, 30 марта 2020, 10:33 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из Вьетнама, прорвали оцепление и разбежались, не желая проходить карантин.
REGNUM 03:33
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Экономика

«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Телеканал RTVI вчера в 08:05
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В Свердловской области определили стоимость лечения коронавируса

Сами исследования на коронавирус тарифицированы отдельно, – передает слова директора ТФОМС Свердловской области Валерия Шелякина E1.RU.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:13
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
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Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Shraibikus News 03:45
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The National Interest оценило, какой урон нефтяной кризис нанесет США

Сланцевая индустрия способна работать без убытков лишь при цене барреля нефти больше 53 долларов, отмечают эксперты американского издания The National Interest.
ПолитРоссия 28 марта в 09:03
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
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