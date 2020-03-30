Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Роспотребнадзор отмечает, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики: гражданам надо часто мыть руки, избегать контактов, дезинфицировать используемые предметы. Маску нужно менять через два-три часа постоянного использования.
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«Тщательно выстирывать»: инфекционист дала ремкомендации по использованию самодельной маски
Крым 2427 марта в 07:34
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Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Происшествия
Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте
Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.
Футбол
Тедеско: «У Бакаева есть шансы заиграть в клубах топ-5 лиг Европы»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, отвечая на вопросы болельщиков в VKlive, выразил мнение, что у полузащитника Зелимхана Бакаева есть шансы заиграть в топ-5 лигах Европы.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Технологии
Microsoft избавляется от израильского стартапа по распознаванию лиц
Решение об отказе от инвестиций в израильскую фирму AnyVision заявила компания Microsoft, 28 марта сообщает The Times of Israel.
Общество
В Башкирии чиновник вышел на работу после поездки в Доминикану
Вышла на свое рабочее место и жена чиновника, врач. Об этом сообщалось на оперативном совещании в правительстве РБ 30 марта 2020 года.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Происшествия
На казанской стройке произошел пожар
Черный столб дыма было видно с разных точек города. В Казани произошло возгорание на стройке на улице Сибгата Хакима.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Общество
Власти Москвы и Подмосковья ввели режим самоизоляции для всех граждан
Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Космос
Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)
Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
Общество
В России утвердили перечень товаров первой необходимости
Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
«Левада-центр»: 62% россиян выступают за ограничение возраста президента
62% россиян выступают за ограничения возраста президента.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Теннис
Уимблдон отменят впервые с 1945 года
Турнир никогда прежде не отменялся с 1945 года. Хордорф отметил, что отмена Уимблдона - единственное правильное решение.
Экономика
Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Экономика
Частные клиники Петербурга могут потерять 50% выручки
Рынок частных медицинских услуг Петербурга по итогам года может сократиться примерно на 50%, полагают представители городских клиник.
Общество
Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»
По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Происшествия
Сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций партии - они утверждают, что тратили средства по указанию сына Владимира Жириновского, но он от очных ставок отказывался, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Происшествия
Под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся тысячи новосибирцев
Пациентка с коронавирусом с 4 по 18 марта находилась в Объединенных Арабских Эмиратах.
Политика
Головачев: Коррупционный скандал с Ермаком спас Порошенко
В свое время Порошенко тоже рьяно взялся за преследование «попередников» из «банды Януковича», но его самого быстренько поймали на «горячем», и Петр Алексеевич понял, что рейтинг придется поддерживать другими забаганками.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Политика
Иран обвинил США в медицинском терроризме
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.