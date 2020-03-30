Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Роспотребнадзор отмечает, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики: гражданам надо часто мыть руки, избегать контактов, дезинфицировать используемые предметы. Маску нужно менять через два-три часа постоянного использования.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по обработке многоразовых масок

РБК02:27

Роспотребнадзор разъяснил, как носить маски, и когда они эффективны

Российская газета02:02

«Тщательно выстирывать»: инфекционист дала ремкомендации по использованию самодельной маски

Крым 2427 марта в 07:34

Роспотребнадзор напомнил о необходимости предварительной обработки многоразовых масок

ТАССвчера в 21:08

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

РИА Новостивчера в 20:42

В Роспотребнадзоре рассказали о правильной утилизации использованных масок

MariMedia28 марта в 05:19

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Коммерсантъ01:00
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Общество

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Lenta.ru 03:06
Происшествия

Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте

Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.
Lenta.ru 03:02
Футбол

Тедеско: «У Бакаева есть шансы заиграть в клубах топ-5 лиг Европы»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, отвечая на вопросы болельщиков в VKlive, выразил мнение, что у полузащитника Зелимхана Бакаева есть шансы заиграть в топ-5 лигах Европы.
Sport24.ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Технологии

Microsoft избавляется от израильского стартапа по распознаванию лиц

Решение об отказе от инвестиций в израильскую фирму AnyVision заявила компания Microsoft, 28 марта сообщает The Times of Israel.
Красная весна 28 марта в 08:08
Общество

В Башкирии чиновник вышел на работу после поездки в Доминикану

Вышла на свое рабочее место и жена чиновника, врач. Об этом сообщалось на оперативном совещании в правительстве РБ 30 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 02:04
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Происшествия

На казанской стройке произошел пожар

Черный столб дыма было видно с разных точек города. В Казани произошло возгорание на стройке на улице Сибгата Хакима.
Татарстан-24 03:23
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
RT на русском 03:03
Общество

Власти Москвы и Подмосковья ввели режим самоизоляции для всех граждан

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:18
Космос

Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)

Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
ИноСМИ вчера в 04:17
Общество

В России утвердили перечень товаров первой необходимости

Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.
РИАМО 28 марта в 10:00
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

«Левада-центр»: 62% россиян выступают за ограничение возраста президента

62% россиян выступают за ограничения возраста президента.
Дождь 01:54
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Теннис

Уимблдон отменят впервые с 1945 года

Турнир никогда прежде не отменялся с 1945 года. Хордорф отметил, что отмена Уимблдона - единственное правильное решение.
Sport.ru 03:29
Экономика

Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Общество

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах

Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Российская газета 03:24
Экономика

Частные клиники Петербурга могут потерять 50% выручки

Рынок частных медицинских услуг Петербурга по итогам года может сократиться примерно на 50%, полагают представители городских клиник.
РБК Санкт-Петербург 03:04
Общество

Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости вчера в 02:48
Происшествия

Сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций партии - они утверждают, что тратили средства по указанию сына Владимира Жириновского, но он от очных ставок отказывался, сообщается на сайте "МВД Медиа".
РИА Новости 03:25
Происшествия

Под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся тысячи новосибирцев

Пациентка с коронавирусом с 4 по 18 марта находилась в Объединенных Арабских Эмиратах.
REGNUM вчера в 22:57
Политика

Головачев: Коррупционный скандал с Ермаком спас Порошенко

В свое время Порошенко тоже рьяно взялся за преследование «попередников» из «банды Януковича», но его самого быстренько поймали на «горячем», и Петр Алексеевич понял, что рейтинг придется поддерживать другими забаганками.
Украина.ру 02:13
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Политика

Иран обвинил США в медицинском терроризме

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:18
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