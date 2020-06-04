Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках

Эффективность использования медицинской маски для защиты здорового человека составляет около 80%, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
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Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках

РБК08:05

В Роспотребнадзоре оспорили мнение академика РАН о ношении масок на улице

Московский Комсомолец07:52

В Роспотребнадзоре заочно поспорили с академиком РАН из-за масок на прогулках

Интерфакс07:12

Роспотребнадзор заявил о безопасности прогулок и тренировок в масках

Москва 2407:30

В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок

Lenta.ru07:10

Роспотребнадзор оценил безопасность прогулок и занятий спортом в масках

РИА Новости07:09

Роспотребнадзор: прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей

ТАСС06:34
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ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

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Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
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Американский журнал Popular Mechanics поставил под сомнение тот факт, что Су-57 летал сам, так как для этого нужно установить оборудование для дистанционного управления элеронами, хвостовым оперением.
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В Минздраве России назвали самые распространенные виды рака в России.
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Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет.
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