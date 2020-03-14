Коронавирус

URA.RuURA.RuРоспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
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 на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткие инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями).
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Россиянам объяснили разницу между коронавирусом и гриппом

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Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

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Роспотребнадзор назвал различия COVID-19 и гриппа

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В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

РИА Новости06:33
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В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
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Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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В субботу, 14 марта, неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, выполнявших полеты.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
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Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

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