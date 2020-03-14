Коронавирус
URA.RuРоспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткие инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями).РИА Новости06:33
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Футбол
«Урал» извинился перед болельщиками за разгром от «Зенита»
Екатеринбургский "Урал" извинился перед своими болельщиками за разгром от петербургского "Зенита" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Общество
Никто из новых заболевших коронавирусом не ходил на работу в Москве
Никто из новых выявленных пациентов с коронавирусом в Москве не посещал рабочее место.
Политика
Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время
Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
СМИ узнали об отъезде Порошенко с Украины накануне допроса
Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул территорию Украины и поэтому не явится на назначенный ему на 13 марта допрос в Государственном бюро расследований (ГБР).
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру
Биатлон
Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира
Француженка Жюлия Симон победила на этапе Кубка мира в Финляндии в гонке преследования.
Политика
В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом
Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Общество
В Калининградской области ввели режим повышенной готовности
Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Происшествия
Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани
Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
Гаджеты
Realme готовит свои первые смарт-часы
Как теперь сообщается, до конца текущего года в ассортименте Realme появится ещё одно носимое устройство: компания намерена выпустить свои первые наручные смарт-часы.
Здоровье
Глава Минздрава Украины пообещал пенсионерам смерть от коронавируса
Минздрав официально подтвердил первую смерть на Украине от коронавируса.
Общество
Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя жители США во время пандемии коронавируса.
Происшествия
После взрыва котельной и разлива мазута в Находке введен режим ЧС
В городе Находка Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на котельной, в результате которой разлилось около 2,5 тысяч тонн мазута.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Экономика
НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
Происшествия