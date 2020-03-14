Коронавирус

URA.RuURA.RuРоспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
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 на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткие инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями).
РИА Новости06:33

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Роспотребнадзор назвал различия COVID-19 и гриппа

ТАСС07:49

Россиянам объяснили разницу между коронавирусом и гриппом

Lenta.ru10:38

Роспотребнадзор назвал различия коронавируса и гриппа

Телеканал 360°09:28

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

URA.Ru08:36

Роспотребнадзор объяснил отличия нового коронавируса от гриппа

РБК11:58

Специалисты рассказали об отличиях коронавируса от гриппа

РЕН ТВ06:36

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

РИА Новости06:33
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Футбол

«Урал» извинился перед болельщиками за разгром от «Зенита»

Екатеринбургский "Урал" извинился перед своими болельщиками за разгром от петербургского "Зенита" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:57
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Афиша Daily вчера в 09:17
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Газета.Ru 13:27
Политика

Сурков назвал Союз добровольцев Донбасса своей единственной организацией

Lenta.ru 13:37
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Общество

Никто из новых заболевших коронавирусом не ходил на работу в Москве

Никто из новых выявленных пациентов с коронавирусом в Москве не посещал рабочее место.
Вечерняя Москва 12:23
Политика

Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
ТАСС 11:39
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости 13:28
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Политика

СМИ узнали об отъезде Порошенко с Украины накануне допроса

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул территорию Украины и поэтому не явится на назначенный ему на 13 марта допрос в Государственном бюро расследований (ГБР).
Rambler News Service вчера в 01:15
Политика

Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
ТАСС 13:28
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

КМВ Новости 04:11
Биатлон

Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира

Француженка Жюлия Симон победила на этапе Кубка мира в Финляндии в гонке преследования.
Советский спорт 11:23
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Политика

В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом

Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 10:41
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Общество

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности

Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Невские Новости 11:33
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Происшествия

Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани

Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
REGNUM 09:15
Гаджеты

Realme готовит свои первые смарт-часы

Как теперь сообщается, до конца текущего года в ассортименте Realme появится ещё одно носимое устройство: компания намерена выпустить свои первые наручные смарт-часы.
3DNews 12:47
Здоровье

Глава Минздрава Украины пообещал пенсионерам смерть от коронавируса

Минздрав официально подтвердил первую смерть на Украине от коронавируса.
Украина.ру 09:17
Общество

Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя жители США во время пандемии коронавируса.
VSE42.RU вчера в 05:50
Происшествия

После взрыва котельной и разлива мазута в Находке введен режим ЧС

В городе Находка Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на котельной, в результате которой разлилось около 2,5 тысяч тонн мазута.
Пятый канал вчера в 21:50
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика

НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
Газета.Ru 00:45
Происшествия

Пропавший под Саратовом мальчик найден мертвым в реке

Известия 13:07
Происшествия

Кафе загорелось в центре Москвы

Газета.Ru 12:21
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