Коронавирус
REGNUMРоспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок
В рекомендациях ВОЗ говорится, что риск заражения коронавирусом нового типа возможен в случае, если инфицированный человек с респираторными симптомами находится в пределах одного метра. При этом только ношения маски для защиты недостаточно, необходима в числе прочего гигиена рук.
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с чего всё началось
"Понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение медицинской маски может выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса", — сообщается на сайте ведомства.РИА Новостивчера в 21:51
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Роспотребнадзор назвал медицинскую маску одной из мер для профилактики COVID-19
Известиявчера в 21:48
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Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
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Саттон полагает, что русские намеренно могут дразнить западных аналитиков, не предоставляя много информации о подлодках, которые придут на смену "Акуле" и "Сьерре" - так в НАТО называют советские АПЛ проектов "Щука-Б" и "Барракуда".
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Лев Лещенко заявил, что не заражал Бабкину коронавирусом
В своем интервью изданию «Московский комсомолец» 78-летний Лев Лещенко заявил, что он не мог заразить Надежду Бабкину опасным коронавирусом.
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В ходе наблюдений, которые позволили получить первый в мире снимок черной дыры, ученые наблюдали еще более необычный объект.
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Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
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Общество
Кладбища Москвы закрыли из-за коронавируса
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
Происшествия
Уралец стал фигурантом дела о нападении на учреждение в Киеве
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Происшествия
Три женщины с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане
Три пациентки, у которых были предварительно подтверждены анализы на коронавирус, скончались в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона в пятницу.