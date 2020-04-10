Коронавирус

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок

В рекомендациях ВОЗ говорится, что риск заражения коронавирусом нового типа возможен в случае, если инфицированный человек с респираторными симптомами находится в пределах одного метра. При этом только ношения маски для защиты недостаточно, необходима в числе прочего гигиена рук.
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с чего всё началось
"Понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение медицинской маски может выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса", — сообщается на сайте ведомства
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РИА Новостивчера в 21:51

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Роспотребнадзор назвал маску одной из мер для профилактики COVID-19

РБК04:54

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Роспотребнадзор пояснил рекомендации ВОЗ о ношении масок

Вести.Ruвчера в 23:40

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Роспотребнадзор назвал медицинскую маску одной из мер для профилактики COVID-19

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Роспотребнадзор назвал ношение медицинской маски одной из мер для профилактики COVID-19

ТАССвчера в 20:39

Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

RT на русском03:20
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В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

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Лев Лещенко заявил, что не заражал Бабкину коронавирусом

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Три женщины с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане

Три пациентки, у которых были предварительно подтверждены анализы на коронавирус, скончались в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона в пятницу.
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