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РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря

Детские летние оздоровительные учреждения уже работают по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, что позволит сделать отдых безопасным, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.
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Анна Попова
Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 08:05

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