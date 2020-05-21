Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря
Детские летние оздоровительные учреждения уже работают по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, что позволит сделать отдых безопасным, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.
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Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 08:05
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