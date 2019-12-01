Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРоспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре. Эксперты подсчитали, что 58,9 процентов новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим.
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Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
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