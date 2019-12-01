Здоровье
Lenta.ruРоспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре. Эксперты подсчитали, что 58,9 процентов новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим.
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с чего всё началось
Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.РИА Новостивчера в 19:09
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Роспотребнадзор сообщил о росте заражения ВИЧ при гетеросексуальных контактах
Коммерсантъвчера в 22:48
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