Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре. Эксперты подсчитали, что 58,9 процентов новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим.

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