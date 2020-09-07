Роспотребнадзор назвал показатели иммунитета к коронавирусу в регионах
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В отдельных регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Исследования проводятся в рамках мониторинга популяционного иммунитета, который Роспотребнадзор начал в июле.В источнике
С чего всё началось
Попова заявила, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся 30 сентября
Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября.
ТАСС03:16
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Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
Российская газета04:10