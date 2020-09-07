В отдельных регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Исследования проводятся в рамках мониторинга популяционного иммунитета, который Роспотребнадзор начал в июле.

С чего всё началось Попова заявила, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся 30 сентября Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября. ТАСС 03:16