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РИА Новости
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал показатели иммунитета к коронавирусу в регионах

В отдельных регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Исследования проводятся в рамках мониторинга популяционного иммунитета, который Роспотребнадзор начал в июле.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Попова заявила, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся 30 сентября

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября.
ТАСС03:16
Подробнее о событии
Российская газета

Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу

Российская газета04:10
RT на русском

Попова назвала долю переболевших коронавирусом россиян

RT на русском03:58
РЕН ТВ

В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших COVID россиян

РЕН ТВ03:04
Life.ru

Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу в регионах

Life.ru04:20
Lenta.ru

В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших COVID-19 россиян

Lenta.ru03:52
Известия

Глава Роспотребнадзора назвала процент переболевших COVID-19 россиян

Известия03:02
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал показатели иммунитета к коронавирусу в регионах

РИА Новости03:44

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
Ведомости07:34
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян
Ведомости06:47
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Тикнизян: «Слова Вернблума впились мне в душу. Они вселяли и внушали неуверенность»

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян в интервью Sport24 рассказал о том, кто является для него примером в команде, а также вспомнил, как экс-полузащитник армейцев Понтус Вернблум бросил в его сторону обидную фразу, посоветовав бросить футбол.
Sport24.ru04:19

Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфорос07:11
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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AMD представит новые процессоры на архитектуре Zen3 в октябре

Новые процессоры AMD Ryzen для настольных персональных компьютеров (ПК) представит компания AMD в октябре 2020 года, написал 5 сентября разработчик программного обеспечения для процессоров AMD Юрий Бублий в своем микроблоге в Twitter.
ИА Красная Весна06:19

Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному

Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.
Evo-rus.com5 сентября в 04:01
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Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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