Коронавирус

Live24Live24Долю переболевших коронавирусом россиян назвал Роспотребнадзор

С 1 января 2020 года коронавирусом переболели менее 1% россиян, а именно 0,6% населения страны. Такие данные приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что Россия является лидером по числу обследованных пациентов на 100 тысяч жителей государства.
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с чего всё началось

Попова заявила, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся 30 сентября

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября.
ТАСС03:16

Подробнее о событии

Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу

Российская газета04:10

В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших COVID россиян

РЕН ТВ03:04

В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших COVID-19 россиян

Lenta.ru03:52

Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу в регионах

Life.ru04:20

Попова назвала долю переболевших коронавирусом россиян

RT на русском03:58

Глава Роспотребнадзора назвала процент переболевших COVID-19 россиян

Известия03:02

Роспотребнадзор назвал показатели иммунитета к коронавирусу в регионах

РИА Новости03:44
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Политика

Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.
РИА Новости вчера в 13:51
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Происшествия

Группа пропавших туристов в горах Сочи вышла на связь

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что пропавшая группа туристов из 11 человек, включая восьмерых детей, вышла на связь.
Газета.Ru 04:11
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Общество

Фургал и Абызов делят одну камеру в СИЗО Лефортово

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов находятся в одной камере следственного изолятора Лефортово (Москва).
Мойка78 вчера в 09:14
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Армия и оружие

Военные США готовятся к боевым стрельбам из РСЗО в Эстонии

Таллин, 7 сентября 2020, 10:17 — REGNUM Боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня проведут на эстонском полигоне военнослужащие 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе.
REGNUM 03:17
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Происшествия

Лидер белорусской оппозиции задержана неизвестными в центре Минска

Lenta.ru 04:26
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Происшествия

Во Франции мужчина взорвал дом при попытке убить муху

Во Франции пожилой мужчина попытался убить муху электронной мухобойкой, в результате взорвав свой дом. Об этом 6 сентября пишет The Mirror.
Известия 00:57
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Шоу-бизнес

Стал известен пол второго ребенка Натальи Подольской

У супругов уже растет 5-летний сын Артемий. Сейчас стал известен пол второго общего ребенка артистов.
Летидор вчера в 14:13
13
Общество

Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года

Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист.
РИА Новости 04:12
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Армия и оружие

Операция в Сирии позволила разработать идеальный армейский внедорожник

Новинка военной автотехники была разработана благодаря боевому опыту, полученному Вооруженными силами России в Сирии.
SpeedMe 05 сентября в 12:15
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Политика

Украинский губернатор призвал снять блокаду с ЛНР

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, который управляет подконтрольной Украине частью Луганской области, считает, что необходимо восстанавливать экономические связи с ЛНР.
Военное обозрение 04:26
Политика

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Ведомости вчера в 09:21
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Финансы

В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%

Минск, 7 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в сентябре почти на $1,4 млрд (на 15,8%).
REGNUM 03:19
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Теннис

Джоковича сняли с US Open за удар мячом в горло судье

Первая ракетка мира серб Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open во время матча с испанцем Пабло Каррено Бустой в 1/8 финала за попадание мячом в горло женщине-арбитру.
Газета.Ru 03:39
ЖКХ

В Симферополе ввели почасовую подачу воды

В Симферополе с понедельника, 7 сентября, вводится почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.
Известия вчера в 17:57
10
Армия и оружие

Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Молодой коммунар 04 сентября в 01:41
2
Политика

Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра

Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили «золотые паспорта» Кипра за инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 22:47
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Футбол

Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций

Российские футболисты на выезде обыграли сборную Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций.
ТАСС Спорт вчера в 14:06
2
Гаджеты

Apple назовет дату презентации iPhone 12 на этой неделе

Компания Apple может представить новые iPad и Apple Watch уже завтра, 8 сентября.
Российская газета 03:44
1
Армия и оружие

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Военное дело 03:56
46
Общество

В России за сутки выявили 5,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 03:37
22
Космос

«Супербактерии» выжили, проведя в условиях отрытого космоса три года

Южный Федеральный 05 сентября в 23:46
6
Общество

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

РИА Новости вчера в 09:59
4,3K
Армия и оружие

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 02:26
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Происшествия

В Коми легкомоторный самолет аварийно сел на дорогу

Северо-Западное следственное управление на транспорте проверяет информацию об аварийной посадке легкомоторного самолета на дорогу в Сосногорском районе Коми.
Газета.Ru 01:53
Космос

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Напомним, что пуск ракеты «Чанчжэн-2F» с многоразовым космическим кораблем состоялся 4 сентября.
RuNews24.ru вчера в 04:10
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Происшествия

От коронавируса в Саратовской области умерли еще два пациента

Число скончавшихся от коронавируса в Саратовской области достигло 82-х.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:34
Общество

Пашаев заявил о правильности выбранной им тактики защиты Ефремова

Москва, 7 сентября 2020, 09:52 — REGNUM Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не жалеет о выбранной им линии защиты обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова.
REGNUM 02:52
16
Армия и оружие

Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России

Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов.
РИА Новости вчера в 09:59
1,2K
Хоккей

«Ак Барс» в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанский "Ак Барс" на домашней площадке в овертайме победил петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Новорожденная дочь солиста 5sta Family умерла на десятый день жизни

В воскресенье, 6 сентября, стало известно о смерти новорожденной дочери солиста 5sta Family Валерия Ефремова.
ПолитРоссия вчера в 10:59
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