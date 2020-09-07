с чего всё началось

С 1 января 2020 года коронавирусом переболели менее 1% россиян, а именно 0,6% населения страны. Такие данные приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что Россия является лидером по числу обследованных пациентов на 100 тысяч жителей государства.

Политика Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального. 980

Общество Фургал и Абызов делят одну камеру в СИЗО Лефортово Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов находятся в одной камере следственного изолятора Лефортово (Москва). 308

Происшествия Во Франции мужчина взорвал дом при попытке убить муху Во Франции пожилой мужчина попытался убить муху электронной мухобойкой, в результате взорвав свой дом. Об этом 6 сентября пишет The Mirror. 12

Политика Украинский губернатор призвал снять блокаду с ЛНР Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, который управляет подконтрольной Украине частью Луганской области, считает, что необходимо восстанавливать экономические связи с ЛНР.

Теннис Джоковича сняли с US Open за удар мячом в горло судье Первая ракетка мира серб Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open во время матча с испанцем Пабло Каррено Бустой в 1/8 финала за попадание мячом в горло женщине-арбитру.

ЖКХ В Симферополе ввели почасовую подачу воды В Симферополе с понедельника, 7 сентября, вводится почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. 10

Общество В России за сутки выявили 5,1 тыс. случаев коронавируса За минувшие сутки в России выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 22

Происшествия В Коми легкомоторный самолет аварийно сел на дорогу Северо-Западное следственное управление на транспорте проверяет информацию об аварийной посадке легкомоторного самолета на дорогу в Сосногорском районе Коми.

Общество Пашаев заявил о правильности выбранной им тактики защиты Ефремова Москва, 7 сентября 2020, 09:52 — REGNUM Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не жалеет о выбранной им линии защиты обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова. 16