Коронавирус
Live24Долю переболевших коронавирусом россиян назвал Роспотребнадзор
С 1 января 2020 года коронавирусом переболели менее 1% россиян, а именно 0,6% населения страны. Такие данные приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что Россия является лидером по числу обследованных пациентов на 100 тысяч жителей государства.
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с чего всё началось
Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября.ТАСС03:16
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Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
Российская газета04:10
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Политика
Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.
РИА Новости вчера в 13:51
Происшествия
Группа пропавших туристов в горах Сочи вышла на связь
Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что пропавшая группа туристов из 11 человек, включая восьмерых детей, вышла на связь.
Газета.Ru 04:11
Общество
Фургал и Абызов делят одну камеру в СИЗО Лефортово
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов находятся в одной камере следственного изолятора Лефортово (Москва).
Мойка78 вчера в 09:14
Армия и оружие
Военные США готовятся к боевым стрельбам из РСЗО в Эстонии
Таллин, 7 сентября 2020, 10:17 — REGNUM Боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня проведут на эстонском полигоне военнослужащие 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе.
REGNUM 03:17
Происшествия
Во Франции мужчина взорвал дом при попытке убить муху
Во Франции пожилой мужчина попытался убить муху электронной мухобойкой, в результате взорвав свой дом. Об этом 6 сентября пишет The Mirror.
Известия 00:57
Шоу-бизнес
Стал известен пол второго ребенка Натальи Подольской
У супругов уже растет 5-летний сын Артемий. Сейчас стал известен пол второго общего ребенка артистов.
Летидор вчера в 14:13
Общество
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист.
РИА Новости 04:12
Армия и оружие
Операция в Сирии позволила разработать идеальный армейский внедорожник
Новинка военной автотехники была разработана благодаря боевому опыту, полученному Вооруженными силами России в Сирии.
SpeedMe 05 сентября в 12:15
Политика
Украинский губернатор призвал снять блокаду с ЛНР
Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, который управляет подконтрольной Украине частью Луганской области, считает, что необходимо восстанавливать экономические связи с ЛНР.
Военное обозрение 04:26
Политика
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомости вчера в 09:21
Финансы
В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%
Минск, 7 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в сентябре почти на $1,4 млрд (на 15,8%).
REGNUM 03:19
Теннис
Джоковича сняли с US Open за удар мячом в горло судье
Первая ракетка мира серб Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open во время матча с испанцем Пабло Каррено Бустой в 1/8 финала за попадание мячом в горло женщине-арбитру.
Газета.Ru 03:39
ЖКХ
В Симферополе ввели почасовую подачу воды
В Симферополе с понедельника, 7 сентября, вводится почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.
Известия вчера в 17:57
Армия и оружие
Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»
Молодой коммунар 04 сентября в 01:41
Политика
Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра
Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили «золотые паспорта» Кипра за инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 22:47
Футбол
Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций
Российские футболисты на выезде обыграли сборную Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций.
ТАСС Спорт вчера в 14:06
Гаджеты
Apple назовет дату презентации iPhone 12 на этой неделе
Компания Apple может представить новые iPad и Apple Watch уже завтра, 8 сентября.
Российская газета 03:44
Армия и оружие
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
Военное дело 03:56
Общество
В России за сутки выявили 5,1 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 03:37
Космос
«Супербактерии» выжили, проведя в условиях отрытого космоса три года
Южный Федеральный 05 сентября в 23:46
Общество
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
РИА Новости вчера в 09:59
Армия и оружие
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 02:26
Происшествия
В Коми легкомоторный самолет аварийно сел на дорогу
Северо-Западное следственное управление на транспорте проверяет информацию об аварийной посадке легкомоторного самолета на дорогу в Сосногорском районе Коми.
Газета.Ru 01:53
Космос
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Напомним, что пуск ракеты «Чанчжэн-2F» с многоразовым космическим кораблем состоялся 4 сентября.
RuNews24.ru вчера в 04:10
Происшествия
От коронавируса в Саратовской области умерли еще два пациента
Число скончавшихся от коронавируса в Саратовской области достигло 82-х.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:34
Общество
Пашаев заявил о правильности выбранной им тактики защиты Ефремова
Москва, 7 сентября 2020, 09:52 — REGNUM Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не жалеет о выбранной им линии защиты обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова.
REGNUM 02:52
Армия и оружие
Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов.
РИА Новости вчера в 09:59
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанский "Ак Барс" на домашней площадке в овертайме победил петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Новорожденная дочь солиста 5sta Family умерла на десятый день жизни
В воскресенье, 6 сентября, стало известно о смерти новорожденной дочери солиста 5sta Family Валерия Ефремова.
ПолитРоссия вчера в 10:59