Коронавирус
Народные новостиРоспотребнадзор назвал процент россиян с антителами к коронавирусу
Иммунитет к коронавирусной инфекции в Российской Федерации обнаруживают у 20–25% пациентов. Информацией об этом поделились в Роспотребнадзоре со ссылкой на официальную статистику. Тест на антитела к коронавирусу является одним из самых востребованных анализов.
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Сотрудники «Нового времени» поучаствовали в исследованиях по коронавирусу
Новое Время 3125 июля в 03:00
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США и Австралия обсудили вопросы создания гиперзвукового оружия
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HBO собирается снять сериал про поиск вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO собирается снять сериал о поиске вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
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