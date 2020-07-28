Иммунитет к коронавирусной инфекции в Российской Федерации обнаруживают у 20–25% пациентов. Информацией об этом поделились в Роспотребнадзоре со ссылкой на официальную статистику. Тест на антитела к коронавирусу является одним из самых востребованных анализов.

Роспотребнадзор назвал процент россиян с антителами к коронавирусу

Экономика В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции. 1,9K

Политика Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции. 3,4K

Спорт Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио. 3

Кино Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак» Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта. 41

Происшествия СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК. 400

Происшествия В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78». 2

Здоровье Профессор Сакаева перечислила симптомы появления рака печени Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, какую боль опасно игнорировать. 4

Футбол Румменигге раскритиковал отмену дисквалификации «Манчестер Сити» Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге публично возмутился решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отмены дисквалификации «Манчестер Сити».

Футбол «Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"

Происшествия Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой. 3

Политика Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики. 884

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 243

Происшествия Вынесен приговор застрелившему сподвижника Деда Хасана вору в законе В Москве вынесен приговор члену преступной группы, застрелившему человека на улице Пресненский Вал в 2012 году.

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 398