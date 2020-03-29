с чего всё началось

Мы ее в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд "Сапсан" Москва—Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет.

В начале марта ведомство собрало данные и протестировало медиков, которые сопровождали поезда "Сапсан", так как, предположительно, они много общались с потенциально инфицированными людьми. Выяснилось, что иммунитет к новому коронавирусу есть только у трех процентов из них.

Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

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