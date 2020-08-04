Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для республики Тува, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

с чего всё началось

"Повышенные средние дозы облучения (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области", - отмечается в ведомстве.

Происшествия Ангар загорелся в центре Москвы Пожар произошел в ангаре в центре столицы.

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. 325

Общество Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. 154

Политика NYT: Трамп подгонит сроки выпуска вакцины под выборы Американские журналисты считают, что президент страны Дональд Трамп может начать активно вмешиваться в работу ученых, которые работают над созданием вакцины от коронавируса.

Общество Выпускник из Узловой сдал ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов 11-классник из Узловой Никита Грудинин сдал сразу два экзамена на максимальный балл – русский язык и химию.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. 31

Происшествия Угрожавшему взорвать банк в центре Киева предъявили обвинение Следствие предъявило обвинение мужчине, который в минувший понедельник захватил отделение банка в центре Киева и угрожал его взорвать.

Политика В Китае назвали покупку Microsoft видеосервиса TikTok кражей Китайская газета China Daily, в свою очередь, опубликовала новый материал, в котором назвала покупку американской корпорацией Microsoft популярного видеосервиса TikTok кражей.

Общество Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии. 322

Общество Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ". 769

Космос Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю Первый корабль американской компании SpaceX с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю после двух месяцев в космосе. 1,2K

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 995

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 25