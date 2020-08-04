Общество
Российская газетаРоспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
"Повышенные средние дозы облучения (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области", - отмечается в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для республики Тува, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.РИА Новостивчера в 23:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия
Ангар загорелся в центре Москвы
Пожар произошел в ангаре в центре столицы.
Вечерняя Москва 04:20
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Политика
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
RT на русском 04:01
Культура
Канал «Россия 1» покажет сериал «Наживка для ангела»
3 августа канал «Россия 1» начинает показ сериала «Наживка для ангела» (12+).
Северная неделя вчера в 02:37
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news вчера в 18:24
Наука
Доисторические гигантские секвойи могут появиться в Европе
МедиаПоток вчера в 06:44
Политика
NYT: Трамп подгонит сроки выпуска вакцины под выборы
Американские журналисты считают, что президент страны Дональд Трамп может начать активно вмешиваться в работу ученых, которые работают над созданием вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей вчера в 19:43
Общество
Выпускник из Узловой сдал ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов
11-классник из Узловой Никита Грудинин сдал сразу два экзамена на максимальный балл – русский язык и химию.
Первый Тульский 03:58
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru вчера в 11:58
Происшествия
СК возбудил новое дело о публикации фото Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:51
Происшествия
Угрожавшему взорвать банк в центре Киева предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение мужчине, который в минувший понедельник захватил отделение банка в центре Киева и угрожал его взорвать.
ТАСС 03:31
Политика
В Китае назвали покупку Microsoft видеосервиса TikTok кражей
Китайская газета China Daily, в свою очередь, опубликовала новый материал, в котором назвала покупку американской корпорацией Microsoft популярного видеосервиса TikTok кражей.
Ferra 02:48
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
Армия и оружие
Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное вчера в 02:29
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Космос
Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Первый корабль американской компании SpaceX с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю после двух месяцев в космосе.
Росбалт 02 августа в 14:59
Происшествия
На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки
За сутки в Краснодарском крае подтверждено еще 119 случаев инфицирования коронавирусом.
Kursk.com 03:58
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Здоровье
Яблоки, чеснок и лимоны снижают уровень холестерина в организме
Невские Новости 04:21
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01