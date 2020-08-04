Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном

"Повышенные средние дозы облучения (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области", - отмечается в ведомстве.
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Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном

Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для республики Тува, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
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