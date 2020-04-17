Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин. Ведомство напомнило о необходимости строгого соблюдения рекомендаций временных ограничительных мер.
Читать в источнике
Комментировать270
с чего всё началось
«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
RT на русскомвчера в 22:07

Подробнее о событии

Роспотребнадзор назвал способы приближения окончания режима самоизоляции

РБК00:34

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание режима самоизоляции

РИА Новостивчера в 20:28

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

RT на русскомвчера в 22:07

Россиянам рассказали, как скорее выйти из режима самоизоляции

Life.ruвчера в 21:52

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина

Газета.Ruвчера в 20:39

Как приблизить окончание режима самоизоляции: советы Роспотребнадзора

Вести.Ruвчера в 23:04

Роспотребнадзор рассказал о пяти шагах для приближения окончания введенных из-за коронавируса ограничений

Агентство Москвавчера в 20:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Происшествия

В Прикамье выявлено 12 новых случаев коронавируса

На сегодня, 17 апреля, в Пермском крае зафиксировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 04:17
Общество

В России подтверждено 4069 заражений коронавирусом за сутки

В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек.
REGNUM 03:54
450
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
84
Общество

В Иркутске на карантин отправили собаку, посетившую с хозяином Таиланд

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, первым таким питомцем стала собака породы шпиц, съездившая недавно с хозяином в Бангкок.
Российская газета 03:41
3
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
1,8K
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
771
Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Происшествия

В Башкирии сотрудники полиции силой увели двоих детей в участок

На просторах Сети появилась видеозапись, как полицейские Нефтекамска ведут за руки двоих детей и сажают в служебную машину.
Горобзор.ру 01:52
16
Финансы

Курс рубля повышается в начале торгов

Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 03:30
Общество

В России за сутки подтверждено 4070 случаев заражения коронавирусом

Москва, 17 апреля 2020, 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в РФ подтверждено 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.
REGNUM 04:34
1
Происшествия

В Москве задержали гулявшего в форме полицейского активиста Верзилова

Летом 2018 года активисты Pussy Riot в полицейской форме (Петр Верзилов, Вероника Никульшина и Ольга Курачева) выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
Известия 04:30
3
Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
422
Авто

УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня вчера в 01:10
64
Общество

В калужских школах отменили ВПР

Ранее, напомним, сообщалось, когда в школах Калужской области завершится учебный год.
Калужский перекресток вчера в 08:42
Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24
127
Общество

Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля

Банк России предписал продлить до 1 июля действие банковских карт с истекшим сроком использования из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Газета.Ru 04:35
13
Футбол

Аршавин: рад, что Петербург в 2021 году станет футбольной столицей Европы

Андрей Аршавин, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года, продолжает свои занятия в магистерской программе УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту.
РИА Новости 03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Пензенской области выросло до 119

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина предоставила оперативную информацию по зараженным коронавирусной инфекцией на утро 17 апреля.
Пенза-взгляд 02:54
Общество

В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
3
Происшествия

В Петербурге подполковник ДПС задержан за дачу взятки

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в даче взятки коллеге.
Российская газета 04:29
55
Экономика

ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки

Сервис по проверке возможности получения налоговой отсрочки из-за коронавируса был запущен Федеральной налоговой службой (ФНС).
News.ru 15 апреля в 07:50
8
Политика

МИД занялся розыском российских школьников в США

МИД заверяет, что совместно с российскими дипломатическими учреждениями в США делает всё возможное для розыска детей.
МордовМедиа 14 апреля в 15:52
4,6K
Общество

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом

Вечерняя Москва 02:42
1
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой

Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru вчера в 05:07
7
Общество

В Ростовской области выявили 23 новых случая коронавируса

В Ростовской области COVID-19 заразилось еще 23 человека. Об этом сообщил на брифинге губернатор Василий Голубев.
161.ru 03:45
8
Кино

Умер актер, сыгравший шерифа из фильма «Рэмбо: Первая кровь»

Нью-Хейвен, США, 17 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Американский актер Брайан Деннехи, сыгравший роль шерифа в фильме «Рэмбо: Первая кровь», умер в возрасте 81 года от причин, не связанных с коронавирусом.
REGNUM 02:13
15
Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
11
Экономика

Министр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке

Экс-губернатору Пермского края, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову отказали в получении кредита в банке.
URA.Ru вчера в 00:02
1,1K
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное