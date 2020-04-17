с чего всё началось

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин. Ведомство напомнило о необходимости строгого соблюдения рекомендаций временных ограничительных мер.

Происшествия В Прикамье выявлено 12 новых случаев коронавируса На сегодня, 17 апреля, в Пермском крае зафиксировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество В России подтверждено 4069 заражений коронавирусом за сутки В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек. 450

Общество МЧС посоветовало не носить маски на улице В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. 1,8K

Футбол Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016 Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.

Финансы Курс рубля повышается в начале торгов Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия В Москве задержали гулявшего в форме полицейского активиста Верзилова Летом 2018 года активисты Pussy Riot в полицейской форме (Петр Верзилов, Вероника Никульшина и Ольга Курачева) выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. 3

Авто Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.

Общество В калужских школах отменили ВПР Ранее, напомним, сообщалось, когда в школах Калужской области завершится учебный год.

Экономика ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года «Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. 127

Общество Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля Банк России предписал продлить до 1 июля действие банковских карт с истекшим сроком использования из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. 13

Футбол Аршавин: рад, что Петербург в 2021 году станет футбольной столицей Европы Андрей Аршавин, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года, продолжает свои занятия в магистерской программе УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту.

Общество Число заболевших коронавирусом в Пензенской области выросло до 119 Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина предоставила оперативную информацию по зараженным коронавирусной инфекцией на утро 17 апреля.

Экономика ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки Сервис по проверке возможности получения налоговой отсрочки из-за коронавируса был запущен Федеральной налоговой службой (ФНС). 8

Политика МИД занялся розыском российских школьников в США МИД заверяет, что совместно с российскими дипломатическими учреждениями в США делает всё возможное для розыска детей. 4,6K

Кино Умер актер, сыгравший шерифа из фильма «Рэмбо: Первая кровь» Нью-Хейвен, США, 17 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Американский актер Брайан Деннехи, сыгравший роль шерифа в фильме «Рэмбо: Первая кровь», умер в возрасте 81 года от причин, не связанных с коронавирусом. 15