с чего всё началось

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин. Ведомство напомнило о необходимости строгого соблюдения рекомендаций временных ограничительных мер.

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 863

Общество Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. 1,1K

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 3

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 527

Общество «Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю. 2

Экономика ВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года. 76

Политика Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). 100

Общество В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом В США за сутки зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса, говорится в данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты. 3

Здоровье В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт. 59

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 700

Происшествия В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис Пятиэтажное офисное здание загорелось в центре Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Хоккей Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями.

Спорт Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим Пять упражнений для тестостерона 1. Поднимаем колено наверх максимально высоко, притягиваем его к себе и ставим на пол, делая шаг вперёд.

Общество Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва» В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы. 1

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС). 636

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 54