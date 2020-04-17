Коронавирус
ИзвестияРоспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин. Ведомство напомнило о необходимости строгого соблюдения рекомендаций временных ограничительных мер.
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с чего всё началось
«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 22:07
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Роспотребнадзор перечислил шаги, которые помогут приблизить окончание самоизоляции
Телеканал 360°вчера в 22:50
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Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Происшествия
В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом
В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 00:33
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Экономика
ВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса
Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года.
BFM.ru 01:34
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Общество
В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом
В США за сутки зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса, говорится в данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РЕН ТВ 01:04
Общество
Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными с 21 апреля
Согласно тексту, электронные пропуска в крае начнут работать с 21 апреля.
ТВ-Енисей вчера в 23:37
Здоровье
В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек
Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru вчера в 15:49
Общество
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Происшествия
В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис
Пятиэтажное офисное здание загорелось в центре Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Газета.Ru 00:57
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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РБК 01:00
Спорт
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НГС.Кемерово вчера в 20:00
Общество
Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва»
В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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Экономика
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Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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Известная российская актриса Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», пожаловалась на нападки со стороны зрителей.
iReactor вчера в 09:57
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней
Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
Происшествия
В Мурманской области за сутки выявлено 137 случаев коронавируса
В Мурманской области за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 137.
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Происшествия
На складе Большого театра нашли труп
"Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник.
Газета.Ru вчера в 15:27