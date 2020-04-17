Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин. Ведомство напомнило о необходимости строгого соблюдения рекомендаций временных ограничительных мер.
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с чего всё началось
«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
RT на русскомвчера в 22:07

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Роспотребнадзор назвал способы приближения окончания режима самоизоляции

РБК00:34

Как приблизить окончание режима самоизоляции: советы Роспотребнадзора

Вести.Ruвчера в 23:04

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина

Газета.Ruвчера в 20:39

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

RT на русскомвчера в 22:07

Россиянам рассказали, как скорее выйти из режима самоизоляции

Life.ruвчера в 21:52

Роспотребнадзор перечислил шаги, которые помогут приблизить окончание самоизоляции

Телеканал 360°вчера в 22:50

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание режима самоизоляции

РИА Новостивчера в 20:28
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Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом

В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 00:33
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
2,5K
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,1K
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
1,1K
Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
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Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
1,1K
Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Экономика

ВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса

Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года.
BFM.ru 01:34
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Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
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Общество

В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

В США за сутки зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса, говорится в данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РЕН ТВ 01:04
3
Общество

Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными с 21 апреля

Согласно тексту, электронные пропуска в крае начнут работать с 21 апреля.
ТВ-Енисей вчера в 23:37
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Здоровье

В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек

Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru вчера в 15:49
59
Общество

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
7
Общество

Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса

Lenta.ru 01:37
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Происшествия

В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис

Пятиэтажное офисное здание загорелось в центре Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Газета.Ru 00:57
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Хоккей

Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
ODDS.ru 00:03
Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями.
РБК 01:00
Спорт

Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим

Пять упражнений для тестостерона 1. Поднимаем колено наверх максимально высоко, притягиваем его к себе и ставим на пол, делая шаг вперёд.
НГС.Кемерово вчера в 20:00
Общество

Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва»

В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:34
1
Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости вчера в 13:46
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают в Сети за сериал «Зулейха открывает глаза»

Известная российская актриса Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», пожаловалась на нападки со стороны зрителей.
iReactor вчера в 09:57
2,6K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней

Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
134
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
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Происшествия

В Мурманской области за сутки выявлено 137 случаев коронавируса

В Мурманской области за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 137.
Российская газета 15 апреля в 03:42
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Происшествия

На складе Большого театра нашли труп

"Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
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