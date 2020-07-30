Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор назвал срок гибели коронавируса в воде

Роспотребнадзор сообщил, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. За 72 часа в воде погибают уже 99,9% патогенов. Соответствующее исследование проводилось в центре «Вектор».
Читать в источнике
Комментировать619
с чего всё началось

В «Векторе» определили срок гибели коронавируса в воде

Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности коронавируса SARS-CoV-2 провели в центре "Вектор".
РИА Новостивчера в 23:03

Подробнее о событии

Российские ученые определили срок жизни коронавируса в воде

Известия00:34

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько коронавирус может прожить в воде

ТАСС02:25

Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде

РБК00:36

Роспотребнадзор назвал срок гибели коронавируса в воде

RT на русском04:57

Стало известно, за сколько часов коронавирус погибает в воде

Комсомольская правдавчера в 23:44

Назван срок гибели коронавируса в воде

Lenta.ruвчера в 23:30

В «Векторе» определили срок гибели коронавируса в воде

РИА Новостивчера в 23:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Политика

В Белоруссии заявили о задержании более 30 граждан России

Минск, 29 июля 2020, 15:14 — REGNUM В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 граждан России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.
REGNUM вчера в 08:14
367
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет

В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Общество

В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий

В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
366
Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
21
Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
501
Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Компания KIA представила в Южной Корее минивэн Carnival четвертого поколения. Позже этот автомобиль должен появится и в России.
Тарантас Ньюс 00:30
38
Общество

В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

В Турции из-за роста числа зараженных коронавирусом в центральных и восточных районах страны могут ввести меры ограничения, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
Городовой вчера в 13:06
54
Политика

Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе

В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.
RT на русском 05:04
Здоровье

Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59
49
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
59
Единоборства

Боец UFC Валиев раскритиковал Петра Яна за оскорбление Орловского

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев, который дебютирует в UFC 2 августа, прокомментировал конфликт обладателя пояса в легчайшем весе Петра Яна и бывшего чемпиона тяжёлого дивизиона Андрея Орловского.
Чемпионат 05:01
Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
23
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости вчера в 05:00
332
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com 02:27
1,9K
Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
483
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
РИА Новости 04:02
4
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
1,8K
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
394
Баскетбол

Бывший игрок НБА Грег Монро подписал контракт с «Химками»

Российская газета 05:06
Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Министерство обороны Финляндии немногим ранее заподозрило, что два военных самолета СУ-27, принадлежащих российской армии, пересекли границу государства без разрешения.
CT news 28 июля в 16:32
333
Происшествия

В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил полицейского в аэропорту

РИА Новости 05:12
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
262
Шоу-бизнес

Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну

Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
185
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
985
Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

RT на русском 03:14
Политика

Facebook запустил рекламу протестов в городах России 1 августа

Американская социальная сеть Facebook, которая раздумывает над запретом политической рекламы накануне президентских выборов в США, активно продвигает рекламу с приглашением на протесты 1 августа в российских городах.
Ридус 03:52
Экономика

«Магнит» во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза (на 101,5%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,843 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 03:16
Экономика

Средний размер ипотеки в РФ вернулся к уровню до пандемии

Средний размер ипотечного кредита в российских банках в июне вырос на 2% - до 2,62 миллиона рублей, таким образом вернувшись на уровень начала года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 21:00
2
Общество

Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России

The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.
Эхо Москвы 02:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное