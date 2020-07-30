Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор назвал срок гибели коронавируса в воде
Роспотребнадзор сообщил, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. За 72 часа в воде погибают уже 99,9% патогенов. Соответствующее исследование проводилось в центре «Вектор».
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с чего всё началось
Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности коронавируса SARS-CoV-2 провели в центре "Вектор".РИА Новостивчера в 23:03
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Политика
В Белоруссии заявили о задержании более 30 граждан России
Минск, 29 июля 2020, 15:14 — REGNUM В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 граждан России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.
REGNUM вчера в 08:14
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет
В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Происшествия
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке
Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Компания KIA представила в Южной Корее минивэн Carnival четвертого поколения. Позже этот автомобиль должен появится и в России.
Тарантас Ньюс 00:30
Общество
В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
В Турции из-за роста числа зараженных коронавирусом в центральных и восточных районах страны могут ввести меры ограничения, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
Городовой вчера в 13:06
Политика
Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе
В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.
RT на русском 05:04
Здоровье
Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Единоборства
Боец UFC Валиев раскритиковал Петра Яна за оскорбление Орловского
Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев, который дебютирует в UFC 2 августа, прокомментировал конфликт обладателя пояса в легчайшем весе Петра Яна и бывшего чемпиона тяжёлого дивизиона Андрея Орловского.
Чемпионат 05:01
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com 02:27
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
РИА Новости 04:02
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Баскетбол
Бывший игрок НБА Грег Монро подписал контракт с «Химками»
Российская газета 05:06
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Министерство обороны Финляндии немногим ранее заподозрило, что два военных самолета СУ-27, принадлежащих российской армии, пересекли границу государства без разрешения.
CT news 28 июля в 16:32
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
Шоу-бизнес
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Политика
Facebook запустил рекламу протестов в городах России 1 августа
Американская социальная сеть Facebook, которая раздумывает над запретом политической рекламы накануне президентских выборов в США, активно продвигает рекламу с приглашением на протесты 1 августа в российских городах.
Ридус 03:52
Экономика
«Магнит» во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза (на 101,5%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,843 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 03:16
Экономика
Средний размер ипотеки в РФ вернулся к уровню до пандемии
Средний размер ипотечного кредита в российских банках в июне вырос на 2% - до 2,62 миллиона рублей, таким образом вернувшись на уровень начала года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России
The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.
Эхо Москвы 02:09