Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности коронавируса SARS-CoV-2 провели в центре "Вектор".

с чего всё началось

Роспотребнадзор сообщил, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. За 72 часа в воде погибают уже 99,9% патогенов. Соответствующее исследование проводилось в центре «Вектор».

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