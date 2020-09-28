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Ведомости
Ведомости 

Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Это, по его словам, произойдет после того, как число выявления новых случаев еще немного увеличится.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
РИА Новости05:29
Подробнее о событии
РБК

Вирусологи оценили прогноз академика РАН о выходе на плато по COVID-19

РБК09:59
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Газета.Ru05:45
Lenta.ru

Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Lenta.ru05:52
RT на русском

Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу

RT на русском05:48
Известия

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Известия06:02
URA.Ru

Названа дата выхода на новое плато по коронавирусу

URA.Ru05:41
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

РИА Новости05:29

Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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Глава госкомитета по делам ГО и ЧС Чувашии подозревается в халатности

Чебоксары, 28 сентября 2020, 18:15 — REGNUM В отношении председателя Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).
REGNUM11:15
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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Великобритания пригрозила РФ разрушением инфраструктуры

Как сообщило издание The Guardian, глава британского Стратегического командования генерал Патрик Сандерс заявил о том, что Лондон разработал новейшее кибероружие, способное блокировать энергосистемы и прочие объекты инфраструктуры противника.
Военное дело26 сентября в 11:01
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Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Shraibikus News09:31
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Минобороны Азербайджана показало видео удара по артиллерии Армении

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте видеокадры, на которых запечатлены артиллерийские удары по подразделениям ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
ФАН12:05
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Германия получила третий запрос России по ситуации с Навальным

Власти Германии получили третий запрос России о правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого министерства юстиции, распространенное агентством DPA.
Газета.Ru13:12
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