Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Это, по его словам, произойдет после того, как число выявления новых случаев еще немного увеличится.

С чего всё началось В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. РИА Новости 05:29