Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.

Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

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