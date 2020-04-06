Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
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Домашний тест на коронавирус в России будет стоит 1250 рублей

РЕН ТВ07:46

Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей

Интерфакс07:41

Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей

РИА Новости06:55

В Роспотребнадзоре назвали цену домашнего теста на коронавирус

URA.Ru07:23

Тест на коронавирус можно сдать дома за 1250 рублей

News.ru07:15

Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

Газета.Ru07:06

Стала известна стоимость домашнего теста на коронавирус в России

Lenta.ru07:38
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
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Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
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В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
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Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
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Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

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Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
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В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
ТАСС 05:17
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Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул

Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
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В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
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В Татарстане усилят контроль за нарушителями режима самоизоляции

Президент Татарстана подписал указ, расширяющий круг должностных лиц, которые могут штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
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Эффективным средством защиты от коронавируса определили прополис

Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
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В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19

Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
REGNUM 05:37
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Здоровье

Более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом в Испании

В Испании примерно 19,4 тыс. медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:32
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК 02:20
Здоровье

В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом

Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Росбалт 06:07
Здоровье

У 44 жителей Саратовской области подозревают коронавирус

В Саратовской области сомнения по заболеванию коронавирусом вызывают 44 человека.
Четвертая Власть 05:34
Игры

Вышел финальный трейлер Final Fantasy 7 Remake

Square Enix опубликовала финальный трейлер Final Fantasy 7 Remake. В видео показали несколько фрагментов с сюжетом игры.
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Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
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Происшествия

Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян

Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Lenta.ru 06:05
Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 04:36
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

На Кубани произведут единовременные выплаты малоимущим и многодетным

Власти Кубани со следующей недели начнут единовременные выплаты для помощи малоимущим и многодетным, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Общество

Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы

Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
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Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
Общество

В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек.
Lenta.ru 03:34
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Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей.
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Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок россиян

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал россиян, которые жалуются на нехватку медицинских масок в аптеках.
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Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса.
Piter.tv 07:32
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