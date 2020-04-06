Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал платное надомное тестирование на COVID-19 в Москве и Подмосковье. Его цена составит 1250 рублей, не учитывая стоимости вызова медперсонала.

Названа стоимость теста на коронавирус на дому в России

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