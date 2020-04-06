Коронавирус
Газета КемероваНазвана стоимость теста на коронавирус на дому в России
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал платное надомное тестирование на COVID-19 в Москве и Подмосковье. Его цена составит 1250 рублей, не учитывая стоимости вызова медперсонала.
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Общество
ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии
Москва, 6 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».
Гаджеты
Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10
Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
Авто
Mercedes-Benz Pullman с салоном Maybach 62 продают за 2 млн евро
В Нидерландах салон Auto Leitner продаёт единственный в своём роде рестомод Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года выпуска за 2 млн 150 тыс. евро, это примерно 178 млн рублей.
Здоровье
В Нижегородской области от коронавируса скончались два человека
Пациентки 80 и 83 лет имели сопутствующие заболевания В Нижегородской области скончались две пациентки старше 80 лет с подтвержденным коронавирусом.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Общество
Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
Здоровье
Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
Автоспорт
Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1
Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла главную причину развода с Прилучным
Знаменитая актриса и модель Агата Муцениеце раскрыла главную причину расставания с Павлом Прилучным.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Общество
«Росатом» вернул из Бангладеш 178 сотрудников из-за коронавируса
Госкорпорация "Росатом" организовала возвращение из Бангладеш в Нижний Новгород 178 сотрудников, задействованных в строительстве АЭА "Руппур".
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Армия и оружие
Новейший российский фрегат завершил испытания на Северном флоте
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил государственные испытания на Северном флоте и переходит на Балтику, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко родят ребенка в этом году
Рудковская и Плющенко родят ребенка в этом году Звездная пара рассказала, когда у них произойдет пополнение в семье.
Общество
«Академик Черский» идет в Лас-Пальмас
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, но сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют сайты по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Футбол
Руководство «Локомотива» сократило свои зарплаты
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кикнадзе не смог уговорить футболистов пойти на сокращение зарплат.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Здоровье
В Москве разработали алгоритм выбора места лечения при COVID-19
Важно убедиться, что пациент действительно находится дома, а не разносит COVID-19 по городу.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Общество
В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля
Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.