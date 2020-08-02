Коронавирус
Lenta.ruРоспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства
Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1». По ее словам, любой дезинфектант заданной концентрации убивает вирус.
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Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали.
— Анна Попова, российский политикТелеканал 360° 07:40
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Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила глава Роспотребнадзора
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