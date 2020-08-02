Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали.

Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1». По ее словам, любой дезинфектант заданной концентрации убивает вирус.

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