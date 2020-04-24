Коронавирус
Газета.RuРоспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".
Читать в источнике
Оценить166
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
Футбол
Семак назвал самых ярких игроков сезона
Многих можно выделить, кто ярко проявил себя в чемпионате. И в нашей команде можно выделить практически каждого игрока.
Матч ТВ 17:49
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года.
МР7.ру 11:24
Здоровье
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru вчера в 13:53
Общество
Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве
Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу.
Известия 15:36
Гаджеты
Глава Xiaomi показал бюджетный флагман Mi 10 Youth вживую
Xiaomi Mi 10 Youth, напомним, построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 765G, имеет 6-8 ГБ оперативной и 64-256 ГБ встроенной флэш-памяти, дисплей AMOLED диагональю 6,57 дюйма, квадрокамеру с основным датчиком разрешением 48 Мп и аккумулятор емкостью 4060 мА·ч.
iXBT.com 15:19
Армия и оружие
Генерал-майор Попов объяснил схожесть российского Ту-160 и американского B-1B
Китайский портал China.com заметил схожесть российского Ту-160 и американского B-1B.
Политическая Экспертиза 12:49
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Иркутск, 24 апреля 2020, 18:08 — REGNUM Режим самоизоляции продлили для жителей Иркутской области до 30 апреля включительно, сообщили 24 апреля в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 11:08
Технологии
Facebook запускает продукт для групповых видеозвонков
Компания Facebook запускает продукт Messenger Rooms, предназначенный для совершения групповых видеозвонков.
Газета.Ru 15:45
Финансы
Курс рубля укрепился после снижения ставки ЦБ
Курс доллара упал за несколько минут с ₽74,69 до ₽74,43. Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых.
РБК 06:40
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 22 апреля в 18:36
Общество
Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США
В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
RT на русском 18:40
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Здоровье
Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног
Как сообщает ToDay News Ufa, признак выглядит следующим образом: это поражение пальцев ног, которые становятся пурпурного или синего цвета.
ToDay News Ufa 06:21
Экономика
Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Экономика
Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ
Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости 10:13
Общество
Власти не видят оснований для приостановки стройки в Белокаменке
Власти Мурманской области не видят оснований для остановки строительных работ в Белокаменке. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
Би-порт вчера в 06:25
Транспорт
ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
Происшествия
Полиция начала проверку после драки таксиста с пассажиркой в Москве
Сотрудники столичного управления полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.
Интерфакс 10:26
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
Политика
Дмитрий Ружников подал в отставку с поста председателя Думы Иркутска
Дмитрий Ружников подал в отставку с поста председателя Думы Иркутска. Соответствующее заявление он подал в Думу города 24 апреля.
Сибирские Новости 07:02
Общество
Министр здравоохранения Амурской области ушла с поста
Евгения Жарновникова начала исполнять обязанности главы ведомства в мае 2019-го после ухода прежнего министра Андрея Субботина.
Амурская правда 02:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала Викторию Боню тупой
Поддержала Роднянского и Ксения Собчак, которая и вовсе назвала Боню тупой.
Uznayvse.ru 05:21
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»
Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей 04:45
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51