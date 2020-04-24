Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".
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