Коронавирус
Газета.RuРоспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".
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Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Космос
На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы»
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 22 апреля в 01:44
Политика
В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине.
Известия 16:24
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru вчера в 03:48
Кино
Актер Эд Харрис сломал коллеге палец на съемках «Мира Дикого Запада»
Американский актер Эд Харрис сломал своему коллеге Джимми Симпсону мизинец во время съемок третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада", сообщает Сіпемавlепd.
Известия 17:45
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 09:24
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля
Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало
Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
Футбол
Вячеслав Малафеев: Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство
Вячеслав Малафеев — один из немногих футболистов, кто сумел добиться успеха за пределами спорта.
Фонтанка.Ру 03:03
Футбол
Минское «Динамо» выиграло первый матч при Кучуке
Минское «Динамо» в 6-м туре чемпионата Белоруссии-2020 на выезде обыграло «Смолевичи» (3:1). На 7-й минуте встречи счет открыл Иван Бахар, затем дублем отличился Евгений Шикавка.
Спорт-Экспресс 12:57
Наука
Китай бьет рекорды по добыче «огненного льда»: газированные сокровища
В сообщении китайского государственного агентства печати при Министерстве природных ресурсов Китая сказано, что Китай «был первой страной в мире, которая начала разработку газовых гидратов с использованием технологий бурения горизонтальных скважин».
Популярная механика 16:08
Здоровье
Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом
Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, которая сильнее всего в стране пострадала от пандемии.
Lenta.ru 17:42
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Общество
Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве
Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу.
Известия 15:36
Политика
Около половины пользователей Твиттера, пишущих о коронавирусе, не являются реальными людьми
В результате исследования выяснилось, что специальные программы-боты пишут чаще, чем это делают люди и массово перемещаются из одного сегмента социальной сети в другой, а также распространяют дезинформацию.
Эхо Москвы 18:04
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
Здоровье
Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»
Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
Армия и оружие
Тульские ЗРПК «Панцирь» напугали турецких летчиков в Ливии
Как только летчики увидели четыре ЗРПК "Панцирь-С", приведенные в полную боевую готовность, они развернулись и улетели в неизвестном направлении.
Тульская служба новостей вчера в 05:32
Кино
Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили
Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна 16:36
Технологии
Инженеры NASA собрали прототип ИВЛ за 37 дней
Менее чем за 40 дней команда инженеров NASA разработала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Русская Планета 17:54
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 18:17
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было.
Известия 13:05
Политика
В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино
«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
Космос
Природу загадочных кругов на льду Байкала объяснили подледными вихрями
Впервые загадочные темные круги на льду Байкала исследователи заметили весной 2003 года при изучении космических снимков.
ТАСС Наука 05:15
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 00:41
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей
Министерство здравоохранения России рекомендовало шесть препаратов для лечения коронавируса у детей.
Телеканал Санкт-Петербург 12:08