Общество
РИА НовостиРоспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей. Отмечается, что открывать детские лагеря можно не ранее третьего этапа снятия ограничений в каждом регионе.
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Авто
Названа дата дебюта нового Volkswagen Nivus
SpeedMe вчера в 05:05
Общество
Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю
С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:53
Кино
У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии
Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru 17:00
Здоровье
В Калужской области число победивших коронавирус перевалило за тысячу
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Рожковой, на сегодняшний день в области провели свыше 39 тысяч тестов.
ТРК Ника вчера в 13:10
Общество
В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом
«В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.
RT на русском 17:50
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
Космос
Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
Наука
Оптимальные условия для распространения коронавируса названы
Специалисты назвали оптимальные условия для распространения COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:56
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 25 мая в 00:30
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 14:40
Здоровье
Главный инфекционист страны встретилась с губернатором Забайкалья
На встрече с главным инфекционистом России, заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО Еленой Малинниковой губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что на первых порах удавалось сдерживать рост коронавирусной инфекции.
Байкал24 13:51
Здоровье
Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Авто
Renault готовит преемника Lada Largus
Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses 25 мая в 08:23
Кино
На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания 09:18
Армия и оружие
Крылатые ракеты США научат летать на кукурузе
Америка разрабатывает топливо, основанное на этаноле. Крылатые ракеты США научат летать на кукурузе.
Piter.tv 06:58
Кино
Илья Аксенов: «Сериал „Мир! Дружба! Жвачка!“ набирал обороты, чтобы потом ударить по зрителю обухом»
Фото: предоставлено пресс-службой канала ТНТ К концу съемки мы уже слились в единый организм и никаких противоречий не было.
Tvkinoradio.ru вчера в 07:00
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Как уже сообщало АСН, закон предусматривает возможность более гибкого формирования страховых тарифов в отношении конкретных водителей.
Агентство страховых новостей 25 мая в 08:53
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Здоровье
Доктор Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский предсказал негативные последствия, к которым могут привести жесткие карантинные меры.
Live24 вчера в 00:26