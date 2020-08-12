Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде в Москве
Смотрите также
В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя
Филипп Киркоров сыграет в третьей части «Последнего богатыря»
В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса
В России уволенные работники получают дополнительные выплаты
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Режим ЧС ввели в поселке в Приморском крае
Именинница скатилась с яхты прямо к поджидавшей ее акуле
Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет
ВФЛА полностью погасила долг перед World Athletics
Дегтярев обвинил предшественников в развале системы власти
Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа
ВВП России во втором квартале снизился на 8,5%
В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусорные баки и застыдили силовиков
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус: исследование показало, что пробы воды соответствуют нормативам, следов COVID-19 не обнаружено. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.В источнике
Подробнее о событии
В Пензенской области не вся вода соответствует нормам по микробиологическим показателям
Пенза-взгляд11 августа в 02:20
В Пензенской области вода из кранов жителей не соответствует гигиеническим нормам
ПензаСМИ11 августа в 02:34
Специалисты Роспотребнадзора проверили качество питьевой воды
Наш город сегодня (Пенза и Заречный)11 августа в 02:26