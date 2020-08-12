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Российская газета
Российская газета

Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде в Москве

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус: исследование показало, что пробы воды соответствуют нормативам, следов COVID-19 не обнаружено. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.В источнике
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Известия

Роспотребнадзор проверил питьевую воду на коронавирус в Москве

Известия21:19
Вести.Ru

В московской воде коронавируса не нашли

Вести.Ruвчера в 15:38
Пенза-взгляд

В Пензенской области не вся вода соответствует нормам по микробиологическим показателям

Пенза-взгляд11 августа в 02:20
РИА Новости

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

РИА Новостивчера в 13:41
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В Пензенской области вода из кранов жителей не соответствует гигиеническим нормам

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Наш город сегодня (Пенза и Заречный)

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество питьевой воды

Наш город сегодня (Пенза и Заречный)11 августа в 02:26
РБК

Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде Москвы

РБКвчера в 15:22

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газетавчера в 07:30
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Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
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