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Российская газета
Российская газета

Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде в Москве

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус: исследование показало, что пробы воды соответствуют нормативам, следов COVID-19 не обнаружено. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.В источнике
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РИА Новости

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

РИА Новостивчера в 13:41
Вести.Ru

В московской воде коронавируса не нашли

Вести.Ruвчера в 15:38
РБК

Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде Москвы

РБКвчера в 15:22
Известия

Роспотребнадзор проверил питьевую воду на коронавирус в Москве

Известия21:19
ПензаСМИ

В Пензенской области вода из кранов жителей не соответствует гигиеническим нормам

ПензаСМИ11 августа в 02:34
Наш город сегодня (Пенза и Заречный)

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество питьевой воды

Наш город сегодня (Пенза и Заречный)11 августа в 02:26
Пенза-взгляд

В Пензенской области не вся вода соответствует нормам по микробиологическим показателям

Пенза-взгляд11 августа в 02:20

Более трети ипотек в июле выдали по программам с господдержкой

Более трети ипотечных кредитов в июле 2020 года выдано российскими банками по программам с государственной поддержкой, в том числе программам льготной ипотеки под 6,5% годовых, семейной и дальневосточной ипотеки.
Более трети ипотек в июле выдали по программам с господдержкой
ТАССвчера в 03:33

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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В Якутии за сутки выявлено 55 случаев заражения Covid-19

Коронавирус проник в закрытые учреждения – дома престарелых, психоневрологические диспансеры, что говорит о несоблюдении тех норм, которые не должны допустить распространения болезни.
Аргументы и Факты - Якутия10 августа в 23:53

В Югре учеников начальной школы обеспечат горячим бесплатным питанием

Ханты-Мансийск, 12 августа 2020, 13:07 — REGNUM В Югре во всех общеобразовательных организациях, независимо от формы собственности, будет обеспечено одноразовое бесплатное горячее питание для учеников с 1 по 4 классы включительно.
REGNUMвчера в 06:07

Мишустин поручил обеспечить приемлемые энерготарифы для потребителей на Чукотке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить приемлемые тарифы на электроэнергию для потребителей на Чукотке в связи с введением в эксплуатацию плавучей АЭС "Академик Ломоносов" в Певеке.
ТАСС23:15

Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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