Здоровье
ТАССРоспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса
Агентство Москвавчера в 22:24
Роспотребнадзор призвал россиян не посещать Италию, Иран и республику Корея из-за коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 23:06
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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