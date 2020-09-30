Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
BFM.ru
BFM.ru

Роспотребнадзор не счел нужным вводить спецмеры из-за коронавируса

В России пока нет оснований для ввода специальных ограничений из-за эпидемической ситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В источнике
Анна Поповароссийский политик
У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два - да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет.
Подробнее о событии
Lenta.ru

Роспотребнадзор не увидел оснований для ввода ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru03:18
URA.Ru

Попова рассказала, будет ли в России новый карантин

URA.Ru03:42
ТАСС

Попова: нет оснований вводить спецограничения в большинстве регионов из-за коронавируса

ТАСС03:24
РИА Новости

Глава Роспотребнадзора оценила возможность ограничений из-за COVID-19

РИА Новости03:20
Интерфакс

Роспотребнадзор не нашел оснований для новых ограничений по COVID-19

Интерфакс03:50
Комсомольская правда

Глава Роспотребнадзора: нет оснований вводить новые ограничения по коронавирусу

Комсомольская правда03:16
НТВ

Анна Попова: вводить специальные ограничения оснований нет

НТВ03:00

Моуринью прокомментировал инцидент с Дайером

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался относительно произошедшего с игроком своей команды Эриком Дайером, который по ходу матча против "Челси" убежал с поля в туалет, а затем смог вернуться в игру.
Моуринью прокомментировал инцидент с Дайером
Российская газета03:02
1

Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство РФ в Карабахе

Вопрос возможного военного вмешательства России в конфликт в Карабахе в телефонном разговоре между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждался.
ИА Красная Весна03:08
81

Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
РБК04:17
6

ЕС может пересмотреть список стран для открытия внешних границ

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (COREPER) на встрече 30 сентября может вновь пересмотреть список третьих стран, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы, говорится в повестке заседания комитета.
РИА Новостивчера в 08:58

Меркель назвала инцидент с Навальным международной проблемой

ФРГ ждет ответа от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по случаю с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и затем будет обсуждать возможную реакцию на это ЧП в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс03:59
1

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
1,6K

Маски в московском транспорте подешевеют до 5 рублей с октября

С 1 октября пассажиры московского транспорта смогут купить защитные маски по сниженной цене, она составит пять рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
РИАМО03:43
12

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
229

Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
2

Disney увольняет 28 тыс. сотрудников в США из-за пандемии коронавируса

Компания Disney сообщила о решении сократить около 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, говорится в заявлении главы Disney Parks, Experiences & Products Parks Джоша Д'Амаро.
Коммерсантъ19:58
3

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
145