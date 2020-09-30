Роспотребнадзор не счел нужным вводить спецмеры из-за коронавируса
В России пока нет оснований для ввода специальных ограничений из-за эпидемической ситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В источнике
У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два - да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет.
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Глава Роспотребнадзора: нет оснований вводить новые ограничения по коронавирусу
Комсомольская правда03:16